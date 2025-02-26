В "Києві Цифровому" запустили мапу доступності міських об’єктів: що там можна знайти

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів що надає інформацію про безбар'єрність входів та інші зручності. Наразі карта містить дані про понад 1200 об'єктів, і їх кількість постійно збільшуватиметься.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, столиця вже не перший рік працює над системою доступності. Уточнюється, що мапа об'єднує дані як про муніципальні, так і про приватні об'єкти в частині наявності безбар’єрного входу, тактильних та акустичних засобів, можливості паркування.

Яку інформацію можна знайти на мапі:

чи є пандуси або підйомники;

чи облаштовано тактильні смуги та покажчики;

чи є паркомісця для людей з інвалідністю;

чи доступний вхід для маломобільних людей.

"Сьогодні у місті 100% комунальних автобусів та тролейбусів — із низькою підлогою, тобто адаптовані для потреб людини в кріслі колісному або людей з дитячими візками. 12 станцій метро є повністю безбар'єрними, інші – частково. І робота над їх облаштуванням триває", - наголосив Кличко.

Він додав, що протягом минулого року на майже 300 пішохідних переходах понизили бортовий камінь. Цього року запланували встановити тактильну навігацію та пониження на 400 об'єктах.

Нагадаємо, Київ у 2025 році частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників і захисниць.

Також нещодавно уряд розширив доступ українців до програми компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Тепер право на отримання державної компенсації матимуть самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.