В "Киеве Цифровом" запустили карту доступности городских объектов: что там можно найти

В приложении "Киев Цифровой" появилась онлайн-карта доступности объектов, которая предоставляет информацию о безбарьерности входов и других удобствах. В настоящее время карта содержит данные о более чем 1200 объектах, и их количество будет постоянно увеличиваться.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, столица уже не первый год работает над системой доступности. Уточняется, что карта объединяет данные как о муниципальных, так и о частных объектах в части наличия безбарьерного входа, тактильных и акустических средств, возможности парковки.

Какую информацию можно найти на карте:

есть ли пандусы или подъемники;

обустроены тактильные полосы и указатели;

есть ли паркоместа для людей с инвалидностью;

доступный ли вход для маломобильных людей.

"Сегодня в городе 100% коммунальных автобусов и троллейбусов — с низким полом, то есть адаптированы для нужд человека в колесном кресле или людей с детскими колясками. 12 станций метро полностью безбарьерны, другие – частично. И работа над их обустройством продолжается", — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что в течение прошлого года почти на 300 пешеходных переходах снизили бортовой камень. В этом году запланировано установить тактильную навигацию и понижение на 400 объектах.

Напомним, Киев в 2025 году частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц.

Также недавно правительство расширило доступ украинцев к программе компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь право на получение государственной компенсации будут иметь самозанятые лица и физические лица-предприниматели, являющиеся людьми с инвалидностью.