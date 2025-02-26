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В "Киеве Цифровом" запустили карту доступности городских объектов: что там можно найти
В приложении "Киев Цифровой" появилась онлайн-карта доступности объектов, которая предоставляет информацию о безбарьерности входов и других удобствах. В настоящее время карта содержит данные о более чем 1200 объектах, и их количество будет постоянно увеличиваться.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По словам мэра, столица уже не первый год работает над системой доступности. Уточняется, что карта объединяет данные как о муниципальных, так и о частных объектах в части наличия безбарьерного входа, тактильных и акустических средств, возможности парковки.
Какую информацию можно найти на карте:
- есть ли пандусы или подъемники;
- обустроены тактильные полосы и указатели;
- есть ли паркоместа для людей с инвалидностью;
- доступный ли вход для маломобильных людей.
"Сегодня в городе 100% коммунальных автобусов и троллейбусов — с низким полом, то есть адаптированы для нужд человека в колесном кресле или людей с детскими колясками. 12 станций метро полностью безбарьерны, другие – частично. И работа над их обустройством продолжается", — подчеркнул Кличко.
Он добавил, что в течение прошлого года почти на 300 пешеходных переходах снизили бортовой камень. В этом году запланировано установить тактильную навигацию и понижение на 400 объектах.
Напомним, Киев в 2025 году частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц.
Также недавно правительство расширило доступ украинцев к программе компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь право на получение государственной компенсации будут иметь самозанятые лица и физические лица-предприниматели, являющиеся людьми с инвалидностью.