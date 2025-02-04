В Україні у 2024 році виявлено понад 2600 порушень у сфері реклами

У 2024 році в Україні було досліджено понад 19,3 тисячі рекламоносіїв, з яких найбільшу частку склали об’єкти зовнішньої реклами (11,3 тис.) та об’єкти внутрішньої реклами (4,5 тис.). За результатами контролю виявлено 2622 порушення, сплачено понад 4 млн грн штрафних санкцій.

Про це йдеться у пресрелізі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"За рік було прийнято 58 рішень про визнання реклами недобросовісною або прихованою, а також 96 рішень про зупинення її розповсюдження. Загалом порушники добровільно сплатили понад 4 млн грн штрафних санкцій, а понад 900 тис. грн було стягнуто примусово", — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Зазначається, що серед найпоширеніших порушень — використання недержавної мови в рекламі (712 справ), а також порушення у сфері реклами лікарських засобів, медичної техніки та методів лікування (283 справи).

Також Держпродспоживслужба навела приклади порушень у рекламі:

реклама лікарських засобів із неправдивими твердженнями про їхню ефективність;

використання недержавної мови в рекламі, що суперечить законодавчим нормам;

реклама “знижок”, де ціни завищуються перед оголошенням акцій; дискримінаційна реклама за ознакою статі або соціального статусу;

реклама на платформах спільного доступу до відео.

За словами Крейтора, Держпродспоживслужба активно бореться з недобросовісною рекламою, яка може вводити споживачів в оману або порушувати їхні права. Представники територіальних органів служби через медіа проводять просвітницьку діяльність щодо питань захисту прав споживачів у сфері реклами.

Нагадаємо, НКЦПФР виграла судовий процес проти компанії, яка рекламувала сумнівний інвестиційний проєкт. Справа стосувалася порушень у розповсюдженні реклами фінансових інструментів та ринків капіталу, яка здійснювалася з порушенням законодавства.