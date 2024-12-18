НКЦПФР виграла судовий процес проти компанії, яка рекламувала сумнівний інвестиційний проєкт

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) остаточно виграла судовий процес проти ТОВ "Дабл Кейс" (проєкт Pelliron). Справа стосувалася порушень у розповсюдженні реклами фінансових інструментів та ринків капіталу, яка здійснювалася з порушенням законодавства.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Згідно з повідомленням пресофісу, 10 грудня 2024 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду задовольнив скаргу НКЦПФР і відмовив у задоволенні позову ТОВ "Дабл Кейс". Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Комісія встановила, що вищезазначена компанія через відомі радіостанції рекламувала інвестиційний проєкт Pelliron, який було внесено до переліку сумнівних інвестиційних проєктів 27 грудня 2022 року (деталі за посиланням). Регулятор виніс постанову про відповідне правопорушення та застосував санкцію у вигляді штрафу.

В НКЦПФР наголошують, що цей кейс підтверджує важливість захисту інвесторів та дотримання законодавства в сфері реклами фінансових продуктів.

У регулятора нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні: