НКЦБФР выиграла судебный процесс против компании, рекламировавшей сомнительный инвестиционный проект

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) окончательно выиграла судебный процесс против ООО "Дабл Кейс" (проект Pelliron). Дело касалось нарушений в распространении рекламы финансовых инструментов и рынков капитала, которая осуществлялась с нарушением законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Согласно сообщению пресс-офиса, 10 декабря 2024 года Кассационный административный суд Верховного Суда удовлетворил жалобу НКЦБФР и отказал в удовлетворении иска ООО "Дабл Кейс". Это решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Комиссия установила, что вышеупомянутая компания через известные радиостанции рекламировала инвестиционный проект Pelliron, который был внесен в список сомнительных инвестиционных проектов 27 декабря 2022 года (детали по ссылке). Регулятор вынес постановление о соответствующем правонарушении и применил санкцию в виде штрафа.

В НКЦБФР подчеркивают, что этот кейс подтверждает важность защиты инвесторов и соблюдение законодательства в сфере рекламы финансовых продуктов.

У регулятора напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются: