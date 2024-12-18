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НКЦБФР выиграла судебный процесс против компании, рекламировавшей сомнительный инвестиционный проект
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) окончательно выиграла судебный процесс против ООО "Дабл Кейс" (проект Pelliron). Дело касалось нарушений в распространении рекламы финансовых инструментов и рынков капитала, которая осуществлялась с нарушением законодательства.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Согласно сообщению пресс-офиса, 10 декабря 2024 года Кассационный административный суд Верховного Суда удовлетворил жалобу НКЦБФР и отказал в удовлетворении иска ООО "Дабл Кейс". Это решение окончательно и не подлежит обжалованию.
Комиссия установила, что вышеупомянутая компания через известные радиостанции рекламировала инвестиционный проект Pelliron, который был внесен в список сомнительных инвестиционных проектов 27 декабря 2022 года (детали по ссылке). Регулятор вынес постановление о соответствующем правонарушении и применил санкцию в виде штрафа.
В НКЦБФР подчеркивают, что этот кейс подтверждает важность защиты инвесторов и соблюдение законодательства в сфере рекламы финансовых продуктов.
У регулятора напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей, родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.