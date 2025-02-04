В Украине в 2024 году выявлено более 2600 нарушений в сфере рекламы

В 2024 году в Украине было исследовано более 19,3 тысяч рекламоносителей, из которых наибольшую долю составили объекты наружной рекламы (11,3 тыс.) и объекты внутренней рекламы (4,5 тыс.). По результатам контроля выявлено 2622 нарушения, уплачено более 4 млн грн штрафных санкций.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"За год было принято 58 решений о признании рекламы недобросовестной или скрытой, а также 96 решений о приостановлении ее распространения. В общей сложности нарушители добровольно уплатили свыше 4 млн грн штрафных санкций, а свыше 900 тыс. грн было взыскано принудительно", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Отмечается, что среди наиболее распространенных нарушений — использование негосударственного языка в рекламе (712 дел), а также нарушения в сфере рекламы лекарственных средств, медицинской техники и методов лечения (283 дела).

Также Госпродпотребслужба привела примеры нарушений в рекламе :

реклама лекарственных средств с ложными утверждениями об их эффективности;

использование негосударственного языка в рекламе, что противоречит законодательным нормам;

реклама "скидок", где цены завышаются перед объявлением акций; дискриминационная реклама по признаку пола или социального статуса;

реклама на платформах совместного доступа к видео

По словам Крейтора, Госпродпотребслужба активно борется с недобросовестной рекламой, которая может вводить потребителей в заблуждение или нарушать их права. Представители территориальных органов службы через медиа проводят просветительскую деятельность по вопросам защиты прав потребителей в сфере рекламы .

Напомним, НКЦБФР выиграла судебный процесс против компании, рекламировавшей сомнительный инвестиционный проект . Дело касалось нарушений в распространении рекламы финансовых инструментов и рынков капитала, которая осуществлялась с нарушением законодательства.