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Городские советы, государственные банки и предприятия: кто тратит больше всего денег на рекламу в Prozorro
В 2024 году через систему Prozorro заключили соглашения на закупку рекламных и маркетинговых услуг на 521 млн грн. Это вдвое больше, чем в первый год полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает проект DOZORRO TI Ukraine.
За последние годы расходы на рекламу в Prozorro существенно выросли.
По данным аналитиков, основными заказчиками рекламных услуг остаются городские советы, государственные банки и предприятия. Они тратят средства на продвижение своих услуг, социальные информационные кампании и имиджевый пиар.
Кто потратил больше всего?
Сообщается, что в десятку крупнейших рекламодателей в 2024 году вошли государственные банки, такие как ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк, государственное предприятие "Укрпочта", несколько горсоветов, полиция охраны, национальный паралимпийский комитет и мультимедийная платформа иновещания .
География затрат
Лидерами закупок по регионам стали:
- Киевская область – 281 млн грн (из них 204 млн пришлось на государственные банки и предприятия, финансирующие рекламу из коммерческих доходов, зарегистрированных в столице).
- Днепропетровская область — 91 млн грн, в том числе Днепровский горсовет (49 млн грн) и Кривой Рог (18,5 млн грн).
- Харьковская область – 21 млн грн.
Реклама городских советов
Часть расходов горсовета направляли на информирование граждан о сервисах и услугах, однако значительные суммы в некоторых городах пошли на продвижение самих исполкомов и их деятельности:
- Днепр заключил контракты на рекламу на 51 млн грн. Однако несколько из них были разорваны после частичного исполнения.
- Киев сосредоточился на социальных кампаниях, потратив 20,5 млн грн, в том числе на популяризацию муниципальных услуг, правила поведения во время чрезвычайных ситуаций и рекламу собрания для ВСУ.
- Кривой Рог закупил 18,5 млн грн рекламных услуг на телевидении, радио, в прессе и, в частности, онлайн-СМИ для освещения деятельности горсовета.
- Харьковский горсовет потратил 12,3 млн грн на рекламу работы городских властей, включая новости и продвижение в соцсетях.
Поддержка коммунальных медиа
Некоторые города выделяют значительные средства для поддержки собственных коммунальных телерадиокомпаний. Например:
- Шостка направила 1 млн. грн на контракты с коммунальной телерадиокомпанией "Акцент".
- Борисполь потратил 3,1 млн грн на услуги собственной телерадиостудии "Борисполь".
Добавим, что по закону коммунальные телерадиокомпании должны вывести из своих учредителей органы власти и стать независимыми. Однако реформа на паузе из-за военного положения. Соответственно, коммунальные радио и телекомпании сейчас и дальше получают прямое финансирование из бюджетов городов. В некоторых общинах они еще дополнительно получают заказы на рекламу от горсоветов через Prozorro.
Заметим, в 2024 году в Украине было исследовано более 19,3 тысяч рекламоносителей, из которых наибольшую долю составили объекты наружной рекламы (11,3 тыс.) и объекты внутренней рекламы (4,5 тыс.). По результатам контроля выявлено 2622 нарушения, уплачено более 4 млн грн штрафных санкций.
СПРАВКА:
Transparency International Ukraine – аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, которое с 2012 года помогает Украине становиться сильнее. Организация комплексно подходит к разработке и внедрению изменений в целях снижения уровня коррупции в отдельных сферах.
TI Ukraine помогла создать и впоследствии передала государству системы Prozorro, Prozorro.Продажи, eHealth и Prozvit. Также команда внедрила Рейтинги прозрачности и подотчетности городов, построила сообщество DOZORRO для контроля за публичными закупками и соосновала коалицию RISE UA, защищающую добродетель и эффективность восстановления.