У Києві запустили дашборди для моніторингу реклами

На офіційному порталі Києва з’явилися публічні дашборди, що дають змогу громадянам і бізнесу відстежувати динаміку оформлення документів, результати обстежень конструкцій та статистику демонтажу незаконної реклами.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, кияни отримали новий інструмент контролю за процесом розміщення рекламних конструкцій та вивісок у місті.

"Діджиталізація міських процесів – це про відкритість і зручність для громадян, зокрема підприємців. Відтепер кожен може бачити, скільки заявок подано, які рішення ухвалені, де були порушення та як місто реагує на них. Це не лише підвищує прозорість процесів, а й стимулює відповідальне ведення бізнесу", – наголосив Мондриївський.

Які дані на дашбордах?

Як повідомляють в КМДА, нові дашборди містять такі дані:

статистику заявок і дозволів на рекламу;

статистику розміщення вивісок;

результати обстежень рекламних конструкцій у районах;

кількість демонтованих незаконних конструкцій.

Дашборди дають змогу аналізувати зміни у видачі дозволів, опрацюванні повідомлень про розміщення вивісок і демонтажі незаконних конструкцій. Дані представлені з 2023 року й оновлюються Управлінням з питань реклами КМДА щомісяця. Це дає змогу всім охочим спостерігати за змінами.

Переглянути публічні дашборди можна на офіційному порталі Києва за посиланням.

Нагадаємо, станцію метро "Площа Українських Героїв" київського метрополітену планують звільнити від рекламних оголошень та спільно з експертами переосмислити використання даного простору.