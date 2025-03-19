В Киеве запустили дашборды для мониторинга рекламы

На официальном портале Киева появились публичные дашборды, позволяющие гражданам и бизнесу отслеживать динамику оформления документов, результаты обследований конструкций и статистику демонтажа незаконной рекламы.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, киевляне получили новый инструмент контроля процесса размещения рекламных конструкций и вывесок в городе.

"Диджитализация городских процессов — это об открытости и удобстве для граждан, в частности предпринимателей. Теперь каждый может видеть, сколько заявок подано, какие решения приняты, где были нарушения и как город реагирует на них. Это не только повышает прозрачность процессов, но и стимулирует ответственное ведение бизнеса", - подчеркнул Мондриевский.

Какие данные на дашбордах?

Как сообщают в КГГА, новые дашборды содержат следующие данные:

статистику заявок и разрешений на рекламу;

статистику размещения вывесок;

результаты обследований рекламных конструкций в районах;

количество демонтированных незаконных конструкций.

Дашборды позволяют анализировать изменения в выдаче разрешений, проработке сообщений о размещении вывесок и демонтаже незаконных конструкций. Данные представлены с 2023 года и обновляются Управлением по рекламе КГГА ежемесячно. Это позволяет всем желающим наблюдать за изменениями.

Посмотреть публичные дашборды можно на официальном портале Киева по ссылке.

Напомним, станцию метро "Площадь Украинских Героев" киевского метрополитена планируют освободить от рекламных объявлений и совместно с экспертами переосмыслить использование данного пространства.