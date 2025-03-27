Столица без лишней рекламы: в Киеве убрали около 1000 конструкций с нарушениями

С 10 по 21 марта в Киеве проводился демонтаж незаконных рекламных конструкций. Было убрано 983 объекта, расположенных с нарушениями, в том числе на площади Украинских Героев и прилегающих улицах.

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Об этом сообщило Управление по рекламе КГГА.

Очистка города от рекламы

Отмечается, что на площади Украинских Героев было демонтировано более 215 конструкций, в том числе 36 – в подземном переходе.

Еще 179 незаконных рекламных носителей убрали на близлежащих улицах:

Евгения Чикаленко;

Большой Васильковской;

Павла Скоропадского;

Рогнединский.

Также демонтажные бригады работали и в других районах города, ликвидируя самовольно установленные или размещенные с нарушением конструкции на фасадах зданий, изгородях, а также штендеры и тумбы.

"Мы системно очищаем город от незаконной рекламы. Улицы Киева должны быть упорядоченными, а рекламные конструкции – соответствовать правилам и гармонично вписываться в городское пространство", – отметила директор Управления по рекламе.

О рекламе

За последние годы расходы на рекламу в Prozorro выросли. По данным аналитиков, основными заказчиками рекламных услуг остаются городские советы, государственные банки и предприятия. Они тратят средства на продвижение своих услуг, социальные информационные кампании и имиджевый пиар.

В 2024 году в Украине было проверено более 19,3 тысяч рекламоносителей, среди которых наибольшую часть составляли объекты наружной рекламы (11,3 тыс.) и внутренней рекламы (4,5 тыс.). В результате проверок было выявлено 2622 нарушения, а также уплачено более 4 млн грн штрафов.