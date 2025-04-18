Недобросовиных рекламодателей оштрафовали на 2,6 млн грн

В течение первого квартала 2025 года Госпродпотребслужба проверила более 5,3 тысяч рекламоносителей и выявила более тысячи нарушений рекламного законодательства. Были наложены штрафные санкции на 2,6 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе службы.

"Честная реклама — это общее дело государства, бизнеса и общества. За первый квартал 2025 года специалисты Госпродпотребслужбы проверили более 5 тыс. рекламоносителей по всей стране. Наложены штрафные санкции на 2,6 млн грн", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Специалисты анализировали объекты наружной рекламы, внутренней, аудиальных и аудиовизуальных медиа, печатных медиа, онлайн-медиа, на платформах общего доступа к видео и информации, в сфере электронных коммуникаций, на транспорте.

В результате контроля выявлено 1096 нарушений рекламного законодательства:

698 – в сфере наружной рекламы;

265 — внутренней рекламы;

104 — на онлайн-платформах;

16 — в онлайн-медиа;

5 — в печатных медиа;

5 – в сфере электронных коммуникаций;

3 – на транспорте.

По результатам рассмотрения дел Госпродпотребслужба и ее территориальные органы:

наложили штрафные санкции на 2,6 млн грн;

вынесли 46 решений о признании рекламы недобросовестной или скрытой;

приняли 62 решения о приостановлении ее распространения.

Больше всего нарушений зафиксировано:

в использовании негосударственного языка в рекламе — 200 дел;

в рекламе лекарственных средств, медицинской техники, методов лечения – 96 дел.

Добровольно нарушители уплатили 1,7 млн грн штрафов. В принудительном порядке взыскано еще 143,6 тыс. грн, а в сумме 93,4 тыс. грн наложенных штрафов поданы иски в суд.

Напомним, с 10 по 21 марта в Киеве проводили демонтаж незаконных рекламных конструкций. Убрано 983 объекта, которые были размещены с нарушениями, в том числе на площади Украинских Героев и близлежащих улицах.