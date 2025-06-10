За порушення вимог до реклами алкогольних напоїв виписано штрафів на майже 200 тисяч гривень

Держпродспоживслужба виявляє численні порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв. За результатами проведених перевірок у першому кварталі 2025 року суб’єктам господарювання винесено штрафів на понад 192 тисячі гривень, з яких 117 тисяч гривень уже перераховано до державного бюджету.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

У відомстві зауважують, що порушення вимог рекламного законодавства тягне за собою не лише фінансові санкції, а й може завдати суттєвої шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання.

Реклама алкоголю: що заборонено

Закон України «Про рекламу» встановлює чіткі обмеження щодо реклами алкогольної продукції. Зокрема, заборонено:

Зовнішню рекламу алкоголю, включаючи білборди, лайтбокси тощо.

Трансляцію реклами на телебаченні та радіо в період з 6:00 до 23:00.

Орієнтацію реклами на неповнолітніх, використання дитячих персонажів, образів молодіжної культури або популяризацію вживання алкоголю серед молоді.

Рекламу алкоголю в друкованих медіа, окрім спеціалізованих профільних видань.

Стимулювання до вживання алкоголю, зображення вживання напоїв як елементу успіху, популярності або привабливості.

Держпродспоживслужба закликає рекламодавців, виробників та розповсюджувачів рекламної продукції суворо дотримуватись вимог чинного законодавства, адже реклама має нести соціально відповідальне повідомлення, не порушувати права споживачів та не впливати негативно на вразливі категорії населення.

Зауважимо, за перший квартал 2025 року фахівці Держпродспоживслужби зафіксували 96 порушень у рекламі лікарських засобів, за які накладено штрафні санкції на суму понад 255 тисяч гривень. Із цієї суми вже сплачено 175 тисяч гривень.