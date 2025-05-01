Куріння, відсутність табличок, реклама: 80% перевірених закладів порушують антитютюновий закон

У першому кварталі 2025 року Держпродспоживслужба провела позапланові перевірки закладів на предмет дотримання антитютюнового законодавства, виявивши порушення у більш ніж 80% випадків.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що порушення виявлено у 29 з 36 випадків. За результатами перевірок до 23 підприємств застосовано фінансові санкції на загальну суму 1,1 млн грн, із яких понад 650 тис. грн сплачено добровільно, ще 3 тис. грн — примусово.

Основні порушення:куріння, відсутність табличок, реклама

куріння кальянів, тютюнових та електронних виробів у закладах харчування — 31,4%;

відсутність табличок про заборону куріння — 37,3%;

реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів — 27,4%.

"Понад 80% перевірених закладів порушили антитютюнове законодавство. Це свідчить про необхідність не лише посилення контролю, а й підвищення відповідальності бізнесу за дотримання норм, що захищають здоров’я громадян. Важливо формувати культуру поваги до права людей на чисте повітря. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити комфортне, безпечне й бездимне середовище для кожного", - повідомив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Варто зазначити, що попри зростання загального обсягу нелегального ринку тютюнових виробів, контрабанда тютюну в Україні досягла історичного мінімуму.