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Курение, отсутствие табличек, реклама: 80% проверенных заведений нарушают антитабачный закон
В первом квартале 2025 года Госпродслужба провела внеплановые инспекции заведений на предмет соблюдения антитабачного законодательства, выявив нарушения в более чем 80% случаев.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что нарушение обнаружено в 29 из 36 случаев. По результатам проверок к 23 предприятиям применены финансовые санкции на общую сумму 1,1 млн. грн., из которых более 650 тыс. грн. грн уплачено добровольно, еще 3 тыс. грн – принудительно.
Основные нарушения: курение, отсутствие табличек, реклама
- курение кальянов, табачных и электронных изделий в заведениях питания – 31,4%;
- отсутствие табличек о запрете курения – 37,3%;
- реклама и стимулирование продаж табачных изделий — 27,4%.
"Более 80% проверенных заведений нарушили антитабачное законодательство. Это свидетельствует о необходимости не только усиления контроля, но и повышения ответственности бизнеса за соблюдение норм, защищающих здоровье граждан. Важно формировать культуру уважения к праву людей на чистый воздух. Только совместными усилиями мы сможем создать комфортное, безопасное и бездомное" Андрей Крэйтор.
Следует отметить, что, несмотря на рост общего объема нелегального рынка табачных изделий, контрабанда табака в Украине достигла исторического минимума.