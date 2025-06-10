За нарушение требований к рекламе алкогольных напитков выписаны штрафы на почти 200 тысяч гривен

Госпродпотребслужба выявляет многочисленные нарушения законодательства в сфере рекламы алкогольных напитков. По результатам проведенных проверок в первом квартале 2025 года субъектам хозяйствования вынесено штрафов более чем на 192 тысячи гривен, из которых 117 тысяч гривен уже перечислено в государственный бюджет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

В ведомстве отмечают, что нарушение требований рекламного законодательства влечет за собой не только финансовые санкции, но и может нанести существенный ущерб деловой репутации предприятия.

Реклама алкоголя: что запрещено

Закон Украины «О рекламе» устанавливает четкие ограничения по рекламе алкогольной продукции. В частности, запрещено:

Наружная реклама алкоголя, включая билборды, лайтбоксы и т.д.

Трансляция рекламы на телевидении и радио в период с 6:00 до 23:00.

Ориентацию рекламы на несовершеннолетних, использование детских персонажей, образов молодежной культуры или популяризацию употребления алкоголя среди молодежи.

Рекламу алкоголя в печатных СМИ, кроме специализированных профильных изданий.

Стимулирование к употреблению алкоголя, изображение употребления напитков как элемента успеха, популярности или привлекательности.

Госпродпотребслужба призывает рекламодателей, производителей и распространителей рекламной продукции строго соблюдать требования действующего законодательства, ведь реклама должна нести социально ответственное сообщение, не нарушать права потребителей и не влиять негативно на уязвимые категории населения.

Заметим, за первый квартал 2025 года специалисты Госпотребпотребслужбы зафиксировали 96 нарушений в рекламе лекарственных средств, за которые наложены штрафные санкции на сумму более 255 тысяч гривен. Из этой суммы уже уплачено 175 тысяч гривен.