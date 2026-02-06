От билбордов до соцсетей: почти на 11 млн грн штрафов получил бизнес из-за нарушений в рекламе

Почти 22 тысячи проверок носителей рекламы провела Госпродслужба в 2025 году, что на 14% больше, чем в 2024 году. Больше замечаний собрали бизнесы на Харьковщине, Киевщине и Черниговщине, а общая сумма штрафов составила 10,68 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Нарушения выявляли в каждом пятом случае

21 938 реклам проверили в прошлом году в Украине — на 14% больше, чем в 2024 году. Аналитики отмечают, что количество проверок носителей рекламы растет год от года, а нарушений находят на треть больше, чем до начала полномасштабной войны.

Более половины проверок в прошлом году касалось наружной рекламы — 11 037. В то же время Госпродпотребслужба стала активнее проверять и промо в соцсетях и на сайтах: 2 695 исследований.

В среднем, нарушения выявляли в каждом пятом случае — 4085. Впрочем, стоит заметить, что на одном проверенном рекламоносителе может быть несколько нарушений. Всего за год замечаний увеличилось только в полтора раза.

За какие нарушения в рекламе штрафуют бизнес? ​

По данным "Опендатабот", около четверти всех нарушений касается рекламы с использованием негосударственного языка - 1075 случаев. В более половины случаев нарушителями стали бизнесы из Харьковщины: 672 штрафа. Также среди наиболее частых нарушений - реклама алкоголя (320 случаев), лекарственных средств (276) и сигарет (195).

Лидирует Харьковщина

Лидером по количеству нарушений стали бизнесы в Харьковской области: в 1248 исследованных рекламах нашли 1014 нарушений. Это самый большой показатель по стране. К сравнению, в Киеве, где было проведено больше проверок (3 256), выявили лишь 514 нарушений — это второе место.

Замыкают троицу нарушителей правил рекламы бизнесы с Черниговщины: на 2646 проверок сделали 304 замечания.

Суммы штрафов

Аналитики сообщают, что в целом замечаний выписали почти на 10,68 млн - это 4 227 штрафов. В среднем из-за несоблюдения правил рекламирования бизнес платит 2 526 грн.

Самое дорогое нарушение рекламных правил обходилось в Запорожской области, где средний штраф достигал 4 500 грн, а самые маленькие средние суммы зафиксировали в Сумской области — 1 050 грн.

Бизнес добровольно уплатил 61% штрафов на сумму 6,65 млн. Еще 17% с нарушителей взыскали принудительно. И только 3% предпринимателей смогли обжаловать в судах решение Госпродпотребслужбы на сумму в 455 тыс. грн.

Заметим, за первый квартал 2025 года специалисты Госпотребпотребслужбы зафиксировали 96 нарушений в рекламе лекарственных средств, за которые наложены штрафные санкции на сумму более 255 тысяч гривен. Из этой суммы уже уплачено 175 тысяч гривен.

Также Госпотребслужба выявляет многочисленные нарушения законодательства в сфере рекламы алкогольных напитков. По результатам проведенных проверок в первом квартале 2025 года субъектам хозяйствования вынесено штрафов более чем на 192 тысячи гривен, из которых 117 тысяч гривен уже перечислено в государственный бюджет.