Київ після обстрілу: метро "Дарниця" і "Лівобережна" відновили роботу для пасажирів

Станції київського метро “Дарниця” та “Лівобережна” працюють на вхід і вихід пасажирів. На червоній лінії рух поїздів здійснюється зі зміненими інтервалами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Що з рухом поїздів?

Рух поїздів на червоній лінії київського метро здійснюється зі зміненими інтервалами. На ділянці між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди курсують з інтервалом близько 4 хвилин 30 секунд, тоді як між "Дарницею" та "Арсенальною" інтервал становить 8–10 хвилин.

При цьому поїзди прямують без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

На синій та зеленій лініях метро рух здійснюється у звичайному режимі, середній час очікування поїзда становить 3–4 хвилини.

Актуальну інформацію про зміни в роботі метрополітену пасажири можуть отримати з оголошень на станціях, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.