Чернігівщина без світла: обстріли РФ пошкодили 5 енергооб’єктів

Протягом ночі у Чернігівській області російські обстріли пошкодили п’ять важливих енергетичних об’єктів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Чернігівобленерго".

Чернігівська область в темряві

Внаслідок обстрілу десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії, наголошує пресслужба.

Енергетики працюють над відновленням постачання, однак через безпекову ситуацію процес може затягнутися. Влада закликає зберігати терпіння та запевняє, що робиться все можливе для якнайшвидшого повернення світла в домівки мешканців.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.