Черниговщина без света: обстрелы РФ повредили 5 энергообъектов

В ночь на 19 января в Черниговской области российские обстрелы повредили пять важных энергетических объектов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Черниговоблэнерго".

Черниговская область в темноте

В результате обстрела десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии, отмечает прессслужба.

Энергетики работают над возобновлением поставок, однако из-за ситуации безопасности процесс может затянуться. Власти призывают сохранять терпение и уверяют, что делается все возможное для скорейшего возвращения света в дома жителей.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.