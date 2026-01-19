Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Наличный курс:

USD

43,56

43,42

EUR

50,80

50,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Черниговщина без света: обстрелы РФ повредили 5 энергообъектов

свет
Десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за обстрелов / Pexels

В ночь на 19 января в Черниговской области российские обстрелы повредили пять важных энергетических объектов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Черниговоблэнерго".

Черниговская область в темноте

В результате обстрела десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии, отмечает прессслужба.

Энергетики работают над возобновлением поставок, однако из-за ситуации безопасности процесс может затянуться. Власти призывают сохранять терпение и уверяют, что делается все возможное для скорейшего возвращения света в дома жителей.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Автор:
Ольга Опенько