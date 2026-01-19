- Категория
Черниговщина без света: обстрелы РФ повредили 5 энергообъектов
В ночь на 19 января в Черниговской области российские обстрелы повредили пять важных энергетических объектов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Черниговоблэнерго".
Черниговская область в темноте
В результате обстрела десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии, отмечает прессслужба.
Энергетики работают над возобновлением поставок, однако из-за ситуации безопасности процесс может затянуться. Власти призывают сохранять терпение и уверяют, что делается все возможное для скорейшего возвращения света в дома жителей.
Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.