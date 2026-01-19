РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях: где нет света

19 января во всех областях, кроме Киевской и Киева, действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия приводят к вынужденному применению ограничений на всей территории страны.

Этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. На утро обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Некрасов подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Замминистра отметил, что в Киеве и Киевской области ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы. Над возобновлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения, поэтому графики почасовых отключений временно бездействуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области.

Во всех других областях действуют графики почасовых отключений всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.