Важен каждый мегаватт: "Укрэнерго" обновляет планы стабильности

НЭК "Укрэнерго" анонсировала комплекс мер по укреплению энергосистемы Украины. Среди приоритетов – увеличение импорта электроэнергии, улучшение передачи тока с запада на восток страны, упрощенное подключение альтернативной генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Укрэнерго" усиливает энергосистему

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - заявил он.

Шмигаль сообщил о результатах встречи с правлением НЭК "Укрэнерго", в ходе которой обсудили первоочередные задачи по укреплению энергосистемы страны.

Среди главных направлений работы:

Увеличение технических возможностей импорта электроэнергии в Украину. Ожидается быстрое расширение межгосударственных интерконнекторов на границах со странами ЕС.

Ожидается быстрое расширение межгосударственных интерконнекторов на границах со странами ЕС. Улучшение передачи электроэнергии с запада на восток Украины. Проекты предусматривают ремонт и развитие сети для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии в регионах с наибольшим дефицитом и сокращение продолжительности отключений.

Проекты предусматривают ремонт и развитие сети для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии в регионах с наибольшим дефицитом и сокращение продолжительности отключений. Уменьшение объема отчетности и бюрократии. Благодаря цифровым программам и инструментам планируется ускорить принятие эффективных антикризисных решений.

Благодаря цифровым программам и инструментам планируется ускорить принятие эффективных антикризисных решений. Быстрые ремонты и восстановление электросетей и подстанций вблизи линии фронта. Совместно с Государственной специальной службой транспорта отрабатывают мероприятия по оперативному ремонту и усилению защиты подстанций, включая специальные укрытия, РЭБ и ПВО.

Совместно с Государственной специальной службой транспорта отрабатывают мероприятия по оперативному ремонту и усилению защиты подстанций, включая специальные укрытия, РЭБ и ПВО. Упрощение подключения распределенной генерации. Когенерационные установки и мощные генераторы должны быть оперативно подключены, особенно в наиболее энергодефицитных регионах.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

В свою очередь министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не испытала российские удары.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.