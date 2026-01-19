- Категория
Энергосистема Украины: в регионах ввели аварийные отключения
В нескольких регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, введены аварийные отключения электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".
Отключение света в Украине
"Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложнейшей ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Предварительно обнародованные графики отключений электроэнергии в регионах, где введены аварийные обесточивания, временно не используются. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время, ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах, отмечают в пресс-службе.
При наличии электроэнергии украинцев призывают пользоваться ею бережно.
Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.
Ситуация в столице
9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление. В некоторых домах отопления нет до сих пор.
Вместо стабилизационных отключений киевляне столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.
13 января глава Киева Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.
В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.
Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а улучшения следует ожидать уже после завершения морозов.