Энергосистема Украины: в регионах ввели аварийные отключения

В нескольких регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, введены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

"Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложнейшей ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики отключений электроэнергии в регионах, где введены аварийные обесточивания, временно не используются. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время, ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах, отмечают в пресс-службе.

При наличии электроэнергии украинцев призывают пользоваться ею бережно.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Ситуация в столице

9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление. В некоторых домах отопления нет до сих пор.

Вместо стабилизационных отключений киевляне столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

13 января глава Киева Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а улучшения следует ожидать уже после завершения морозов.