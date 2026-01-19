Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,56

43,42

EUR

50,80

50,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Енергосистема України: у регіонах запровадили аварійні відключення

світло
Через удари РФ в Україні діють аварійні знеструмлення / Depositphotos

У кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, запроваджено аварійні відключення електроенергії. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

Відключення світла в Україні

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Попередньо оприлюднені графіки відключень електроенергії в регіонах, де запроваджені аварійні знеструмлення, тимчасово не застосовуються. Енергетики працюють над  відновленням стабільного електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах, наголошують в пресслужбі.

У разі наявності електроенергії українців закликають користуватися нею ощадливо.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Ситуація в столиці

9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення. У деяких будинках опалення немає досі.

 Замість стабілізаційних відключень кияни зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

13 січня очільник Києва Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.

Автор:
Ольга Опенько