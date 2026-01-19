Енергосистема України: у регіонах запровадили аварійні відключення

У кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

Відключення світла в Україні

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Попередньо оприлюднені графіки відключень електроенергії в регіонах, де запроваджені аварійні знеструмлення, тимчасово не застосовуються. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах, наголошують в пресслужбі.

У разі наявності електроенергії українців закликають користуватися нею ощадливо.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Ситуація в столиці

9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення. У деяких будинках опалення немає досі.

Замість стабілізаційних відключень кияни зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

13 січня очільник Києва Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.