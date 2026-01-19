Важливий кожен мегават: "Укренерго" оновлює плани стабільності

НЕК “Укренерго” анонсувала комплекс заходів для зміцнення енергосистеми України. Серед пріоритетів - збільшення імпорту електроенергії, покращення передачі струму зі заходу на схід країни, спрощене підключення альтернативної генерації.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Укренерго" посилює енергосистему

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - заявив він.

Шмигаль повідомив про результати зустрічі з правлінням НЕК "Укренерго", під час якої обговорили першочергові завдання для зміцнення енергосистеми країни.

Серед головних напрямів роботи:

Збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну. Очікується швидке розширення міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами ЄС.

Очікується швидке розширення міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами ЄС. Покращення передачі електроенергії із Заходу на Схід України. Проєкти передбачають ремонти та розбудову мережі для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії в регіонах із найбільшим дефіцитом та скорочення тривалості відключень.

Проєкти передбачають ремонти та розбудову мережі для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії в регіонах із найбільшим дефіцитом та скорочення тривалості відключень. Зменшення обсягу звітності та бюрократії. Завдяки цифровим програмам і інструментам планується прискорити прийняття ефективних антикризових рішень.

Завдяки цифровим програмам і інструментам планується прискорити прийняття ефективних антикризових рішень. Швидкі ремонти та відновлення електромереж і підстанцій поблизу лінії фронту. Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацьовують заходи для оперативного ремонту та посилення захисту підстанцій, включно зі спеціальними укриттями, РЕБ та ППО.

Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацьовують заходи для оперативного ремонту та посилення захисту підстанцій, включно зі спеціальними укриттями, РЕБ та ППО. Спрощення підключення розподіленої генерації. Когенераційні установки та потужні генератори повинні бути оперативно підключені, особливо у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

В свою чергу міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.