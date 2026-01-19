РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох областях: де є знеструмлення

19 січня в усіх областях, крім Київської та міста Києва, діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни.

Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Станом на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Некрасов наголосив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Заступник міністра зауважив, що у Києві та Київській області ситуація залишається складною, додаткове навантаження на енергосистему створюють морози. Над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження, тому графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині.

В усіх інших областях діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.