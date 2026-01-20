Киев после обстрела: метро "Дарница" и "Левобережная" возобновили работу для пассажиров

Станции киевского метро "Дарница" и "Левобережная" работают на вход и выход пассажиров. На красной линии движение поездов совершается с измененными интервалами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Что с движением поездов?

Движение поездов по красной линии киевского метро осуществляется с измененными интервалами. На участке между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда курсируют с интервалом около 4 минут 30 секунд, тогда как между "Дарницей" и "Арсенальной" интервал составляет 8-10 минут.

При этом поезда следуют без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

На синей и зеленой линиях метро движение осуществляется в обычном режиме, среднее время ожидания поезда составляет 3-4 минуты.

Актуальную информацию об изменениях в работе метрополитена пассажиры могут получить из объявлений на станциях, отмечает пресс-служба.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.