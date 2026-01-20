Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев после обстрела: метро "Дарница" и "Левобережная" возобновили работу для пассажиров

метрополитен
"Дарница" и "Левобережная" открыты

Станции киевского метро "Дарница" и "Левобережная" работают на вход и выход пассажиров. На красной линии движение поездов совершается с измененными интервалами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Что с движением поездов?

Движение поездов по красной линии киевского метро осуществляется с измененными интервалами. На участке между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" поезда курсируют с интервалом около 4 минут 30 секунд, тогда как между "Дарницей" и "Арсенальной" интервал составляет 8-10 минут.

При этом поезда следуют без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

На синей и зеленой линиях метро движение осуществляется в обычном режиме, среднее время ожидания поезда составляет 3-4 минуты.

Актуальную информацию об изменениях в работе метрополитена пассажиры могут получить из объявлений на станциях, отмечает пресс-служба.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Автор:
Ольга Опенько