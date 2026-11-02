Хакеры взломали холодильники супермаркетов в шести странах ЕС: температура поднялась до +50°C

Масштабная кибератака ударила по сети супермаркетов в шести странах Европы, выведя из строя их холодильные и морозильные системы. Злоумышленники дистанционно изменили настройки оборудования, что привело к массовой порче продуктов и миллионным убыткам для ритейлеров.

Как сообщает Dilo, об этом пишет BBC.

Хакерская атака затронула десятки торговых точек в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Больше всего пострадала бельгийская сеть Delhaize, где из строя вышло оборудование примерно в 40 магазинах.

У Швеции проблемы возникли в отдельных супермаркетах ICA и Coop, а в Ирландии хакеры атаковали 13 магазинов SuperValu.

Механизм атаки оказался одинаковым для всех регионов: хакеры дистанционно принудительно переключили испарители устройств в режим размораживания. В отдельных магазинах, в частности в шведском Sjöbo , температура внутри морозильника поднялась до +50°C. Это привело к полному таянию замороженного товара за одну ночь.

Ритейлеры считают миллионный ущерб

В результате температурного скачка магазины вынуждены массово утилизировать продукты питания. По предварительным оценкам местных СМИ, общие потери уже достигают миллионов евро.

Лишь один из бельгийских филиалов Delhaize во Фландрии сообщил о потере товара на сумму более 100 000 евро. Руководство отмечает, что эта цифра не учитывает дополнительный ущерб от возможного временного закрытия магазина для покупателей.

О подобных случаях порчи мясных и свежих продуктов сообщают также мелкие торговцы из Нидерландов и Эстонии.

Специалисты исправляют уязвимости и усиливают защиту оборудования

Бельгийская компания Sabcobel, обслуживающая пострадавшие холодильные системы, сообщила о круглосуточной работе над отключением компрометированных устройств от сети.

По словам генерального директора Стефана Моэланса, этот инцидент аналогичен октябрьской атаке на сотни французских супермаркетов.

Специалисты отмечают, что для полного устранения проблемы требуется физическое вмешательство и модификация устройств, ведь обычного обновления программного обеспечения недостаточно.

Перевод оборудования на изолированные и безопасные интернет-соединения остается главным способом защиты. В настоящее время национальные агентства кибербезопасности Бельгии и Швеции следят за ситуацией, а личности злоумышленников пока остаются неизвестными.

Напомним, в ночь на 12 октября хакеры атаковали несколько сотен магазинов крупных продуктовых сетей во Франции : в торговых точках были сломаны системы управления холодильниками и морозильными камерами, из-за чего часть оборудования нагрелась, а свежие и замороженные продукты испортились.