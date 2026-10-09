Украина исчерпала квоты ЕС на яйца и мясо птицы

Спрос европейских импортеров на украинские яйца и мясо птицы значительно превысил доступные беспошлинные объемы. После открытия последней квартальной части квот на 2026 год годовые объемы по основным позициям практически полностью распределены, а по яйцам заявок было в несколько раз больше, чем доступного товара.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на ассоциацию "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По квоте на свежее мясо птицы в октябрьском распределении было доступно 23,34 тыс. тонн, в то время как заявки импортеров ЕС составили 28,33 тыс. тонн. В результате распределили практически весь объем. Всего из-за импортных лицензий уже распределено 93,35 тыс. тонн – почти 100% годовой квоты.

Еще больший спрос зафиксирован на яйцах. Около 2,26 тыс. тонн яиц и яйцепродуктов поступило заявок на 14,3 тыс. тонн. По яйцам в скорлупе импортеры подали заявки на 12,66 тыс. тонн при доступном объеме около 2,27 тыс. тонн. После октябрьского распределения годовые квоты по обеим позициям распределены на 100%.

В то же время, ситуация с замороженным мясом птицы существенно отличается. За год распределено только 4,97 тыс. тонн или 18,7% квоты, а свыше 21,6 тыс. тонн остаются доступными.

Не пользуются спросом квоты на говядину и две квоты на свинину – заявок на них на начало октября не было.

Заметно активизировался спрос на молочную продукцию. Квота на обезжиренное молоко и сливки в порошке уже распределена на 70,2% – 10,8 тыс. тонн. Для молока и сгущенки показатель составляет 32,4%, а для сливочного масла и других молочных жиров – 16,1%.

Среди зерновых годовая квота на пшеницу была полностью распределена ранее. Квота на ячмень использована на 27,3%, в то время как по кукурузе через квотный механизм распределено только 0,7% годового объема. В УКАБ объясняют, что кукуруза может экспортироваться в ЕС и вне квоты.

По принципу First Come – First Serve уже полностью исчерпаны квоты на яблочный сок и неденатурированный этиловый спирт. Квота на сахарную кукурузу использована на 99,7%, сырой свекловичный сахар – на 90,3%, натуральный мед – на 87,1%, переработанные томаты – на 78,5%.

Напомним, в сентябре Евросоюз отказался увеличивать квоты на украинскую пшеницу, после чего украинским экспортерам было предложено использовать отдельную общую квоту ЕС для третьих стран.