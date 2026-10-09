Україна вичерпала квоти ЄС на яйця та м'ясо птиці

Попит європейських імпортерів на українські яйця та м'ясо птиці суттєво перевищив доступні безмитні обсяги. Після відкриття останньої квартальної частини квот на 2026 рік річні обсяги за основними позиціями практично повністю розподілені, а за яйцями заявок було у кілька разів більше, ніж доступного товару.

Про це інформує Dilo з посиланням на асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

За квотою на свіже м'ясо птиці у жовтневому розподілі було доступно 23,34 тис. тонн, тоді як заявки імпортерів ЄС сягнули 28,33 тис. тонн. У підсумку розподілили практично весь обсяг. Загалом через імпортні ліцензії вже розподілено 93,35 тис. тонн – майже 100% річної квоти.

Ще більший попит зафіксований на яйця. На близько 2,26 тис. тонн яєць та яйцепродуктів надійшло заявок на 14,3 тис. тонн. За яйцями у шкаралупі імпортери подали заявки на 12,66 тис. тонн за доступного обсягу близько 2,27 тис. тонн. Після жовтневого розподілу річні квоти за обома позиціями розподілені на 100%.

Водночас ситуація із замороженим м'ясом птиці суттєво відрізняється. За рік розподілено лише 4,97 тис. тонн, або 18,7% квоти, а понад 21,6 тис. тонн залишаються доступними.

Не користуються попитом квоти на яловичину та дві квоти на свинину – заявок на них станом на початок жовтня не було.

Помітно активізувався попит на молочну продукцію. Квота на знежирене молоко та вершки у порошку розподілена вже на 70,2% – 10,8 тис. тонн. Для молока та згущеного молока показник становить 32,4%, а для вершкового масла та інших молочних жирів – 16,1%.

Серед зернових річну квоту на пшеницю було повністю розподілено раніше. Квота на ячмінь використана на 27,3%, тоді як за кукурудзою через квотний механізм розподілено лише 0,7% річного обсягу. В УКАБ пояснюють, що кукурудза може експортуватися до ЄС і поза квотою.

Одночасно за принципом First Come – First Serve вже повністю вичерпані квоти на яблучний сік та неденатурований етиловий спирт. Квота на цукрову кукурудзу використана на 99,7%, сирий буряковий цукор – на 90,3%, натуральний мед – на 87,1%, перероблені томати – на 78,5%.

Нагадаємо, у вересні Євросоюз відмовився збільшувати квоти на українську пшеницю, після чого українським експортерам запропонували використовувати окрему загальну квоту ЄС для третіх країн.