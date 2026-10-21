Україна збільшила експорт яєць майже на 20%: які країни купують найбільше

За січень–вересень 2026 року Україна експортувала 1,85 млрд яєць на $179,9 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги поставок зросли на 19%, а виручка — на 30,7%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Союз птахівників України.

Експорт у вересні

У вересні українські виробники поставили за кордон 208,4 млн яєць на $15,9 млн. Порівняно із серпнем фізичний обсяг експорту скоротився на 2%, але проти вересня 2025 року зріс на 20%.

Водночас виручка у вересні залишилася на рівні серпня, а порівняно з аналогічним місяцем минулого року зменшилася на 13,4%.

Хто купує українські яйця

Найбільшим покупцем українських яєць за дев'ять місяців 2026 року стала Іспанія, на яку припало 25,2% експорту. Також серед основних напрямків поставок були:

Велика Британія — 12,4%;

Польща — 8,8%;

Чехія — 7,9%.

Загалом на країни Європейського Союзу припало 76,5% експорту українських яєць.

Раніше повідомлялося, що попит європейських імпортерів на українські яйця та м'ясо птиці суттєво перевищив доступні безмитні обсяги. Після відкриття останньої квартальної частини квот на 2026 рік річні обсяги за основними позиціями практично повністю розподілені, а за яйцями заявок було у кілька разів більше, ніж доступного товару.