RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Готівковий курс:

USD

45,25

45,14

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Україна збільшила експорт яєць майже на 20%: які країни купують найбільше

яйця
Україна експортувала 1,85 млрд яєць за дев'ять місяців 2026 року / Dilo.ua

За січень–вересень 2026 року Україна експортувала 1,85 млрд яєць на $179,9 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року фізичні обсяги поставок зросли на 19%, а виручка — на 30,7%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Союз птахівників України.

Експорт у вересні

У вересні українські виробники поставили за кордон 208,4 млн яєць на $15,9 млн. Порівняно із серпнем фізичний обсяг експорту скоротився на 2%, але проти вересня 2025 року зріс на 20%.

Водночас виручка у вересні залишилася на рівні серпня, а порівняно з аналогічним місяцем минулого року зменшилася на 13,4%.

Хто купує українські яйця

Найбільшим покупцем українських яєць за дев'ять місяців 2026 року стала Іспанія, на яку припало 25,2% експорту. Також серед основних напрямків поставок були:

  • Велика Британія — 12,4%; 
  • Польща — 8,8%; 
  • Чехія — 7,9%.

Загалом на країни Європейського Союзу припало 76,5% експорту українських яєць.

Раніше повідомлялося, що попит європейських імпортерів на українські яйця та м'ясо птиці суттєво перевищив доступні безмитні обсяги. Після відкриття останньої квартальної частини квот на 2026 рік річні обсяги за основними позиціями практично повністю розподілені, а за яйцями заявок було у кілька разів більше, ніж доступного товару.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності