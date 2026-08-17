"Киевский БКК" строит новый завод под Киевом за 200 млн грн: экспорт увеличился в 6 раз

Известный украинский производитель сладостей "Киевский БКК" с начала полномасштабной войны увеличил долю экспорта в своем производстве до 9%. К 2022 году это направление занимало всего около 1,5%. Также компания строит новый завод стоимостью более 200 млн. грн., который позволит нарастить мощности на 140 тонн в месяц.

Об этом Delo. ua сообщила председатель наблюдательного совета компании Юлия Ярмоленко.

"Сейчас направление экспорта занимает уже 9% нашего производства, и развитие дальше только ускоряется. Есть дальнейший рост оборота направления экспорта: +65% в 2025 году, и восходящий тренд продолжается", — отметила Ярмоленко.

Стремительный рост отрасли и конкуренция

В целом, украинский кондитерский сектор показывает высокую динамику на международной арене. По итогам января-сентября 2025 года отечественные производители экспортировали 214 тыс. тонн продукции на сумму $660 млн, что на 17,6% больше в объеме и на 29,2% больше в денежном эквиваленте, чем за аналогичный период 2024 года.

Среди ключевых экспортеров сладостей (в частности, шоколада, печенья и вафель) традиционно присутствуют такие гиганты рынка, как Roshen, "АВК", Konti, "Монделис Украина" и "Харьковская бисквитная фабрика". В то же время в более узком сегменте кремовых кондитерских изделий, тортов и пирожных за границу и на внутреннем рынке активную конкуренцию БКК составляют Roshen, Кондитерский Дом "Вацак", "Лучицкий", а также многочисленные региональные и локальные производители.

Заокеанская логистика и европейский ритейл

По словам главы наблюдательного совета компании, БКК углубил сотрудничество с действующими клиентами и привлек новых, отметив существенный рост экспорта в Германию, Польшу, США и Израиль. Несмотря на сложность заокеанской логистики, предприятию удалось наладить бесперебойные поставки в Северную Америку.

"Мы вышли на регулярные продажи в США, вошли в крупную розничную сеть в Канаде и сейчас находимся на завершающей стадии переговоров с новым дистрибьютором в Канаде, который покроет другую часть страны, где мы раньше не были представлены", — подчеркнула Ярмоленко.

В компании отмечают, что хотя для некоторых клиентов продукция производится под их собственными торговыми марками, львиная часть экспорта реализуется под родным брендом "БКК ". При этом производитель успешно выходит из чисто "этнических полок" для диаспоры в общий европейский ритейл.

"Вход в местный ритейл — процесс не быстрый. Мы уже это сделали в некоторых странах — в частности, Молдове, Канаде и Израиле. В Германии нас можно теперь приобрести в сети Rewe в Мюнхене. Следующие цели — крупные сети Германии, Польши и Румынии", — поделилась глава наблюдательного совета.

Строительство нового завода и запуск мощностей

Чтобы удовлетворить растущий спрос как внутри страны, так и за рубежом, предприятие расширяет производственную базу.

"Запуск нового производства намечен на третий квартал текущего года. Бюджет проекта составил более 200 млн грн. Фактически это запуск нового производства рядом с существующим. Мы ожидаем увеличения объемов продаж как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Компания рассчитывает окупить инвестиции за 5 лет", - сообщила Ярмоленко.

Она добавила, что на территории новой площадки планируется выпускать эклеры и другие заварные пирожные с разнообразными начинками, а впоследствии и другие типы десертов. Благодаря расширению площадки и реорганизации существующих линий, общие производственные мощности предприятия возрастут на 140 тонн в месяц.

Финансовые показатели и доля рынка

После обусловленного началом полномасштабного вторжения просадки в 2022 году на 30%, БКК демонстрирует стабильную положительную динамику: в 2023 доход вырос на 32%, в 2024 — еще на 13%, а в 2025 году прибавил 21%. За первый квартал 2026 года показатель составил уже 381,87 млн грн.

Главными причинами роста в компании называют развитие экспортного направления и оптимизацию ассортимента.

"Киевский БКК" оценивает свою долю в категории кремовых кондитерских изделий Украины на уровне 20% в натуральном выражении, что на 3,3% больше по сравнению с довоенным 2021 годом.

Напомним, Нежинский консервный завод экспортирует продукцию в 26 стран мира, среди которых Франция, Германия, а с апреля 2026 года - Бельгия. Предприятие производит консервированные овощи под ТМ «Нежин» и «Гринвиль», продвигая украинскую гастрономию на международных рынках. Сегодня экспорт формирует 50-51% продаж овощной консервации НКИ.