"Київський БКК "будує новий завод під Києвом за 200 млн грн: експорт збільшився у 6 разів

Відомий український виробник солодощів "Київський БКК" з початку повномасштабної війни збільшив частку експорту у своєму виробництві до 9%. До 2022 року цей напрям займав лише близько 1,5%. Також компанія будує новий завод вартістю понад 200 млн грн, який дозволить наростити потужності на 140 тонн на місяць.

Про це Delo. ua повідомила голова наглядової ради компанії Юлія Ярмоленко.

"Зараз напрям експорту займає вже 9% нашого виробництва, і розвиток далі тільки прискорюється. Маємо подальше зростання обороту напрямку експорту: +65% у 2025 році, і висхідний тренд триває", — зазначила Ярмоленко.

Стрімке зростання галузі та конкуренція

Загалом український кондитерський сектор показує високу динаміку на міжнародній арені. За підсумками січня–вересня 2025 року вітчизняні виробники експортували 214 тис. тонн продукції на суму $660 млн, що на 17,6% більше в обсязі та на 29,2% більше у грошовому еквіваленті, ніж за аналогічний період 2024 року.

Серед ключових експортерів солодощів (зокрема шоколаду, печива та вафель) традиційно присутні такі гіганти ринку, як Roshen, "АВК", Konti, "Монделіс Україна" та "Харківська бісквітна фабрика". У той же час у вужчому сегменті кремових кондитерських виробів, тортів і тістечок за кордон та на внутрішньому ринку активну конкуренцію БКК складають Roshen, Кондитерський Дім "Вацак", "Лучицький", а також численні регіональні та локальні виробники.

Заокеанська логістика та європейський ритейл

За словами голови наглядової ради компанії, БКК поглибив співробітництво з діючими клієнтами та залучив нових, відзначивши суттєве зростання експорту в Німеччину, Польщу, США та Ізраїль. Попри складність заокеанської логістики, підприємству вдалося налагодити безперебійні поставки до Північної Америки.

"Ми вийшли на регулярні продажі в США, увійшли у велику роздрібну мережу в Канаді і зараз перебуваємо на завершальній стадії перемовин з новим дистриб’ютором у Канаді, який покриє іншу частину країни, де раніше ми не були представлені", — підкреслила Ярмоленко.

У компанії зазначають, що хоча для деяких клієнтів продукція виготовляється під їхніми власними торговими марками, левова частина експорту все ж реалізується під рідним брендом "БКК". При цьому виробник успішно виходить із суто "етнічних полиць" для діаспори в загальний європейський ритейл.

"Вхід у місцевий ритейл — процес не швидкий. Ми вже це зробили в деяких країнах — зокрема Молдові, Канаді та Ізраїлі. У Німеччині нас можна тепер придбати в мережі Rewe в Мюнхені. Наступні цілі — великі мережі Німеччини, Польщі та Румунії", — поділилася голова наглядової ради.

Будівництво нового заводу та запуск потужностей

Аби задовольнити зростаючий попит як усередині країни, так і за кордоном, підприємство розширює виробничу базу.

"Запуск нового виробництва намічено на третій квартал поточного року. Бюджет проєкту склав більше 200 млн грн. Фактично це запуск нового виробництва поруч з існуючим. Ми очікуємо на збільшення обсягів продажів як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Компанія розраховує окупити інвестиції за 5 років", — повідомила Ярмоленко.

Вона додала, що на території нового майданчика планується випускати еклери та інші заварні тістечка з різноманітними начинками, а згодом — й інші типи десертів. Завдяки розширенню майданчика та реорганізації існуючих ліній загальні виробничі потужності підприємства зростуть на 140 тонн на місяць.

Фінансові показники та частка ринку

Після зумовленого початком повномасштабного вторгнення просідання у 2022 році на 30%, БКК демонструє стабільну позитивну динаміку: у 2023-му дохід зріс на 32%, у 2024-му — ще на 13%, а у 2025 році додав 21%. За перший квартал 2026 року показник сягнув уже 381,87 млн грн.

Головними причинами зростання в компанії називають розвиток експортного напрямку та оптимізацію асортименту.

Наразі "Київський БКК" оцінює свою частку в категорії кремових кондитерських виробів України на рівні 20% в натуральному виразі, що на 3,3% більше порівняно з довоєнним 2021 роком.

Нагадаємо, Ніжинський консервний завод експортує продукцію до 26 країн світу, серед яких Франція, Німеччина, а з квітня 2026 року — Бельгія. Підприємство виготовляє консервовані овочі під ТМ «Ніжин» та «Грінвіль», просуваючи українську гастрономію на міжнародних ринках. Сьогодні експорт формує 50-51% продажів овочевої консервації НКЗ.