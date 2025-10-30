Українські кондитери експортували $660 млн продукції за 9 місяців 2025 року

Українські кондитерські виробники за підсумками січня–вересня 2025 року експортували 214 тис. тонн продукції на суму $660 млн, що на 17,6% більше в обсязі та на 29,2% більше у грошовому еквіваленті, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення асоціації "Укркондпром" Олександра Балдинюка.

За його словами, приблизно 40% кондитерської продукції йде на експорт, основні ринки — країни Європи: Румунія, Польща, Молдова, Німеччина, Латвія та Литва. Водночас Україна імпортує переважно какао-сировину, жири та ароматизатори.

Торговельний баланс галузі за 9 місяців 2025 року позитивний: експорт склав $660 млн, а імпорт — $338 млн, що значно перевищує показники минулого року ($511 млн та $298 млн відповідно). Середня вартість 1 тонни експорту кондитерських виробів становить $3084, що на чверть більше довоєнного 2021 року.

Балдинюк зазначив, що в Україні працюють 700–800 кондитерських компаній, які задовольняють 85–90% внутрішнього попиту. Через війну виробництво скоротилося майже на третину, 20% підприємств постраждали або були закриті.

Водночас протягом 2023–2025 років галузь відновилася, і більшість виробничих потужностей збережено, хоча завантаженість залишає бажати кращого через падіння купівельної спроможності населення.

Експерт також нагадав, що розвиток експорту став можливим завдяки скасуванню мит при експорті в ЄС у 2016 році.

"Ми сплачували мита в 40-45% при експорті в ЄС, а вони - 5-10% мита при поставках в Україну. Це було не зовсім справедливо. На той час ми експортували в ЄС орієнтовно 20 тис. тонн в рік. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС експорт кондитерських виробів перевищив 100 тис. тонн. По суті, за 7-8 років ми виросли в 5-6 разів", — сказав Балдинюк.

Щодо перспектив 2026 року він наголосив: кондитерські підприємства мають нарощувати експорт, адже внутрішній ринок не розвивається. «Люди купують по дві цукерки в магазині, бо вони подорожчали. Кондитери не виживуть, якщо не експортуватимуть», — резюмував президент "Укркондпрому".

Додамо, що галузь кондитерських виробів в Україні переживає такі ж проблеми, що і інші бізнеси в часи повномасштабної війни. Втім, в є і додаткові деталі, притаманні саме цій сфері - через піврічні протести польских перевізників було зіпсовано новорічний “високий сезон”, що значно вплинуло на загальні показники.