Київська кондитерська фабрика Roshen призначила нового гендиректора: що відомо

ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (Roshen) звільнила Микиту Богачова з посади генерального директора та члена дирекції. Посаду гендиректора обійняв головний інженер Сергій Циба.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна",

Згідно з повідомленням компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), наглядова рада ухвалила відповідне рішення на засіданні в понеділок, 22 вересня.

Підставою для цього стала заява Богачова про дострокове припинення повноважень.

Богачов обіймав посаду гендиректора з березня 2025 року. Упродовж останніх п’яти років працював директором із виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен".

Що відомо про нового гендиректора

Відповідно до статуту підприємства Цибу обрано гендиректором терміном на один рік. Упродовж останніх п’яти років він працював головним інженером ПрАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен", заступником головного інженера, а згодом - головним інженером департаменту підготовки виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", головним інженером Київської кондфабрики "Рошен" і членом її дирекції.

Місце Богачова в дирекції ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", згідно з рішенням наглядової ради, посяде заступник директора з виробництва Олександр Мілов. Упродовж останніх п’яти років він працював директором із виробництва ТОВ "Волді", був заступником директора з виробництва, згодом - директором ТОВ "Домашній хліб", технічним директором ПП "Деліція".

Про Roshen

Корпорація Roshen, згідно з інформацією на її сайті, посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen налічує близько 70 магазинів у різних регіонах України. Перший відкрився у 2009 році в Києві.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петро Порошенко Олексій.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Вʼячеслав Москалевський, багаторічний керівник і фактичний стратег кондитерської корпорації Roshen, завершив роботу в компанії. Його повноваження були достроково припинені акціонером у травні — Москалевського відкликали з наглядових рад кількох ключових підприємств корпорації, включно з трьома фабриками та молокозаводом.

Його місце у Roshen обійняв Олександр Головащук, який працює в компанії з 2008 року і відповідав за напрям реалізації.

Москалевський був центральною фігурою розвитку компанії впродовж майже 30 років.