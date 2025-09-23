Киевская кондитерская фабрика Roshen назначила нового гендиректора: что известно

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" (Roshen) уволила Никиту Богачева с должности генерального директора и члена дирекции. Пост гендиректора занял главный инженер Сергей Цыба.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает " Интерфакс-Украина ",

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), наблюдательный совет принял соответствующее решение на заседании в понедельник, 22 сентября.

Основанием для этого стало заявление Богачева о досрочном прекращении полномочий.

Богачев занимал должность гендиректора с марта 2025 года. За последние пять лет работал директором по производству дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен".

Что известно о новом гендиректоре

Согласно уставу предприятия Цыбу избран гендиректором сроком на один год. За последние пять лет он работал главным инженером ЧАО "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен", заместителем главного инженера, а впоследствии - главным инженером департамента подготовки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", главным инженером Киевской кондфабрики "Рошен" и членом ее директивы.

Место Богачева в дирекции ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", согласно решению наблюдательного совета, займет заместитель директора по производству Александр Милов. За последние пять лет он работал директором по производству ООО "Волди", был заместителем директора по производству, впоследствии - директором ООО "Домашний хлеб", "техническим директором".

О Roshen

Корпорация Roshen, согласно информации на ее сайте, занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Производственная деятельность Липецкой фабрики в России остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 тысяч тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазинов Roshen насчитывает около 70 магазинов в разных регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Конечным бенефициаром предприятия является сын экспрезидента Украины Петр Порошенко Алексей.

В октябре 2024 года стало известно, что Вячеслав Москалевский, многолетний руководитель и фактический стратег кондитерской корпорации Roshen, завершил работу в компании. Его полномочия были досрочно прекращены акционером в мае - Москалевского отозвали из наблюдательных советов нескольких ключевых предприятий корпорации, включая три завода и молокозавод.

Его место в Roshen занял Александр Головащук, работающий в компании с 2008 года и отвечавший за направление реализации.

Москалевский был центральной фигурой развития компании на протяжении почти 30 лет.