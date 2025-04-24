Харчові виробники заявили про збитки через блокування імпорту ароматизаторів, зриваються контракти та експорт

Асоціації "Укркондпром" та "Ліга виробників харчових продуктів" заявили про критичну ситуацію на ринку через зупинку імпорту харчових ароматизаторів, які містять залишкові кількості прекурсорів — зокрема піпероналю, сафролу та фенілоцтової кислоти.

Про це йдеться у зверненні асоціацій.

За словами президента "Укркондпрому" Олександра Балдинюка та голови правління Ліги виробників Геннадія Кузнєцова, з листопада 2024 року процес розмитнення таких речовин повністю зупинився.

Для чого використовують ароматизатори

Ці ароматизатори є технологічно необхідними для виготовлення широкого асортименту продукції — шоколаду з начинками, молочних виробів, ковбас, напоїв, випічки. Виробники попереджають, що у разі відсутності рішень найближчим часом, вже в травні з ринку може зникнути низка харчової продукції, що загрожує мільйонними збитками, втратою робочих місць та зривом експортних контрактів.

"Українські виробники опинилися на межі зупинки виробництва певних видів харчових продуктів через бюрократичне затягування ухвалення критично важливих рішень", — зазначено в спільному зверненні.

Балдинюк і Кузнєцов вказують, що відмова Держмитслужби у розмитненні ароматизаторів, які імпортуються з країн ЄС, створює технічний бар’єр у торгівлі з ключовими партнерами України. На їхню думку, це виглядає суперечливо на тлі переговорів про пільговий торговельний режим з Євросоюзом.

У ЄС ці речовини дозволені Регламентом № 1334/2008 та визнані безпечними Європейським агентством з безпечності харчових продуктів (EFSA). Українське законодавство також не передбачає обмежень щодо їх імпорту, якщо прекурсори містяться у вигляді сумішей, з яких їх не можна виділити простими методами. Це відповідає нормам Конвенції ООН 1988 року та Регламенту ЄС № 273/2004 щодо прекурсорів наркотичних засобів.

"Суміші ароматизаторів не підпадають під дію заходів контролю, оскільки не несуть жодної загрози. На нашу думку, немає юридичних підстав для блокування імпорту таких речовин. Проблема полягає у неправильному тлумаченні норм з боку органів влади, що штучно створює бар’єри для харчової промисловості", — йдеться у зверненні.

Представники асоціацій зазначають, що Міністерство охорони здоров’я підготувало зміни до Постанови КМУ № 770, які передбачають зняття обмежень щодо контролю за обігом ароматизаторів з прекурсорами. Проте погодження цього документа гальмується правоохоронними органами.

"Така позиція викликає здивування, адже правоохоронні органи мають повний арсенал засобів для перевірки вантажів, зокрема і лабораторії. Наприклад, держава ж не блокує імпорт цукру тільки тому, що під його виглядом теоретично можна ввезти щось інше заборонене законодавством і схоже за виглядом", — наголосили Балдинюк та Кузнєцов.

На їхню думку, ця проблема, яку можна було б вирішити за два тижні, залишається неврегульованою вже понад пів року, а продовольчий бізнес став заручником бюрократичної тяганини, що в умовах війни є неприпустимо.

Зазначимо, що Асоціація "Укркондпром" об’єднує виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави. "Ліга виробників харчових продуктів" понад 25 років працює над гармонізацією харчового законодавства з нормами ЄС.

Конвенція ООН 1988 року визначає, що прекурсори у складі сумішей, які не можна виділити доступними методами або які не становлять загрози зловживання, не підлягають контролю. Регламент ЄС № 273/2004 містить аналогічні положення щодо винятків для харчових ароматизаторів. Регламент ЄС № 1334/2008 дозволяє використання згаданих речовин у харчовій промисловості. В Україні немає реєстру харчових ароматизаторів, проте дозволено використання тих, які зареєстровані в ЄС. До 90% ароматизаторів, що використовуються в Україні, є імпортними. Блокування їхнього ввезення несе ризик щомісячних втрат на десятки мільйонів доларів лише в експорті.