Пищевые производители заявили об убытках из-за блокирования импорта ароматизаторов, срываются контракты и экспорт

Ассоциации "Укркондпром" и "Лига производителей пищевых продуктов" заявили о критической ситуации на рынке из-за остановки импорта пищевых ароматизаторов, которые содержат остаточные количества прекурсоров — в частности, пипероналя, сафрола и фенилуксусной кислоты.

Об этом говорится в обращении ассоциаций.

По словам президента "Укркондпрома" Александра Балдынюка и председателя правления Лиги производителей Геннадия Кузнецова, с ноября 2024 года процесс растаможивания таких веществ полностью остановился.

Для чего используют ароматизаторы

Эти ароматизаторы технологически необходимы для изготовления широкого ассортимента продукции — шоколада с начинками, молочных изделий, колбас, напитков, выпечки. Производители предупреждают, что в случае отсутствия решений в ближайшее время уже в мае с рынка может исчезнуть ряд пищевой продукции, что чревато миллионными убытками, потерей рабочих мест и срывом экспортных контрактов.

"Украинские производители оказались на грани остановки производства определенных видов пищевых продуктов из-за бюрократической затяжки принятия критически важных решений", — говорится в совместном обращении.

Балдынюк и Кузнецов указывают, что отказ Гостаможслужбы в растаможке импортируемых из стран ЕС ароматизаторов создает технический барьер в торговле с ключевыми партнерами Украины. По их мнению, это выглядит спорно на фоне переговоров о льготном торговом режиме с Евросоюзом.

В ЕС эти вещества разрешены Регламентом № 1334/2008 и признаны безопасными Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Украинское законодательство также не предусматривает ограничений их импорта, если прекурсоры содержатся в виде смесей, из которых их нельзя выделить простыми методами. Это соответствует нормам Конвенции ООН 1988 года и Регламента ЕС № 273/2004 о прекурсорах наркотических средств.

"Смеси ароматизаторов не подпадают под действие мер контроля, поскольку не представляют никакой угрозы. По нашему мнению, нет юридических оснований для блокирования импорта таких веществ. Проблема заключается в неправильном толковании норм со стороны органов власти, что искусственно создает барьеры для пищевой промышленности", — говорится в обращении.

Представители ассоциаций отмечают, что Министерство здравоохранения подготовило изменения к Постановлению КМУ № 770, которые предусматривают снятие ограничений контроля за оборотом ароматизаторов с прекурсорами. Однако согласование этого документа тормозится правоохранительными органами.

"Такая позиция вызывает удивление, ведь у правоохранительных органов есть полный арсенал средств для проверки грузов, в том числе и лаборатории. Например, государство же не блокирует импорт сахара только потому, что под его видом теоретически можно ввезти что-то другое запрещенное законодательством и схожее по виду", — подчеркнули Балдынюк и Кузнецов.

По их мнению, эта проблема, которую можно было бы решить через две недели, остается неурегулированной уже более полугода, а продовольственный бизнес стал заложником бюрократической волокиты, что в условиях войны недопустимо.

Отметим, что Ассоциация "Укркондпром" объединяет производителей кондитерской, пищевоконцентратной, крахмалопаточной продукции и кофе. "Лига производителей пищевых продуктов" более 25 лет работает над гармонизацией пищевого законодательства с нормами ЕС.

Конвенция ООН 1988 г. определяет, что прекурсоры в составе смесей, которые нельзя выделить доступными методами или не представляющие угрозы злоупотребления, не подлежат контролю. Регламент ЕС №273/2004 содержит аналогичные положения об исключениях для пищевых ароматизаторов. Регламент ЕС №1334/2008 разрешает использование упомянутых веществ в пищевой промышленности. В Украине нет реестра пищевых ароматизаторов, однако разрешено использование зарегистрированных в ЕС. До 90% используемых в Украине ароматизаторов являются импортными. Блокировка их ввоза несет риск ежемесячных потерь на десятки миллионов долларов только в экспорте.