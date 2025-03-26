Зеленский подписал закон об усилении контроля за БАДами и пищевыми добавками

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4122-IX), усиливающий контроль за оборотом пищевых добавок и биологически активных добавок (БАДов). Этот закон направлен на защиту здоровья потребителей и предотвращение введения их в заблуждение относительно состава и свойств этих продуктов.

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Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Законом устанавливается новое понятие диетической добавки, которая определяется как "пищевой продукт, предназначенный для потребления в небольших определенных количествах как дополнение к обычному рациону", в отдельности или в комбинации с другими пищевыми продуктами; является концентрированным источником витаминов, минеральных или других веществ с питательным или физиологическим эффектом.

Также Закон предоставляет Министерству здравоохранения право утверждать список витаминов, минеральных веществ, а также определять их максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в диетических добавках.

Документ также предусматривает ужесточение ответственности за производство и продажу пищевых добавок, не отвечающих законодательным требованиям. Диетические добавки должны реализовываться дозированно в качестве фасованного пищевого продукта в форме капсул, пастилок, таблеток, саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельного дозирования или в других подобных формах жидкостей и/или порошков.

Закон также устраняет возможность регистрации лекарства под видом БАДов, что снижает риски для здоровья потребителей.

Контроль за производством и оборотом БАДов

В июне прошлого года Правительство разработало законопроект, который устранит пробелы в законодательстве по контролю за производством и оборотом пищевых дополнителей (диетических добавок). Это одно из требований интеграции украинского законодательства в законодательство Европейского Союза.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, есть редкие случаи, когда под видом БАДов регистрируются лекарственные средства. Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья людей.

Среди нарушений, представляющих угрозу здоровью, могут быть:

наличие в пищевых дополнителях активных фармацевтических ингредиентов, в том числе рецептурных, которые можно использовать исключительно для изготовления лекарственных средств;

отсутствие в составе пищевого дополнителя заявленных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ) или других веществ с питательным или физиологическим эффектом;

несоответствие маркировки пищевых дополнителей установленным требованиям, в частности указание, что они оказывают лечебный эффект.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине подешевел ряд лекарственных средств. Это решение было принято ведущими украинскими производителями лекарств, поддержав инициативу президента Владимира Зеленского и решение СНБО от 12 февраля 2025 года о мерах по доступности лекарственных средств для украинцев.