З 1 березня частина ліків подешевшала: журналісти перевірили ціни в аптеках

З 1 березня 2025 року в Україні подешевшала низка лікарських засобів. Це рішення ухвалили провідні українські виробники ліків, підтримавши ініціативу президента Володимира Зеленського та рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про заходи щодо доступності лікарських засобів для українців.

Журналісти 5 березня перевірили, чи справді ліки стали дешевшими і чи відчули це покупці, пише "24 канал".

В "Аптеці Доброго дня" на вул. Бульварно-Кудрявська, 7 було перевірено три препарати. Ціни на них зменшилися:

"Уролесан", краплі, 25 мл: з 335 грн до 212,4 грн (-36,6%);

"Амоксил-К", таблетки 875/125 мг №14: з 283,78 грн до 214,6 грн (- 24 %);

"Фурацилін", 20 таблеток по 20 мг: з 152,84 грн до 93 грн (-39,15%).

У аптеці АНЦ на вул. Бульварно-Кудрявська, 51/16 були проаналізовані ціни на препарати іншого виробника:

"Антраль" №30 : з 410,70 грн до 296,09 грн (-28%);

"Евказолін", флакон, 10 г : з 150,90 грн до 104,80 грн (-31%);

"Фармазолін", флакон, 10 мл, 0,1% : з 133,90 грн до 54,66 грн (-59%).

Ще в одній аптеці мережі "Аптека Доброго дня", яка розташована на вул. Бульварно-Кудрявська, 21, ціни теж впали. "Антраль" №30 і "Корвалол" (25 мл) подешевшали на 38% і 44% відповідно у порівнянні з лютим. В аптеці "Подорожник" на пр. Бажана М, 10 "Уролесан" (краплі, 25 мл) та "Амоксил-К" (таблетки 875/125мг №14) подешевшали на 32% та 33% відповідно.

"Я купую ліки від алергічного риніту вже кілька років, і сьогодні вони справді дешевші. Враховуючи наші нинішні реалії – це хороша новина", – ділиться пані Олена, покупчиня аптеки у Києві.

Що кажуть виробники?

Українські фармацевтичні компанії погодилися знизити ціни на низку ліків з 1 березня. Повний перелік опублікований на сайті МОЗ. Серед них – знеболюючі, назальні спреї, жарознижуючі, протикашлеві, для регуляції артеріального тиску, заспокійливі, антибіотики тощо.

"З 1 березня ми відпускаємо продукцію з виробництва за мінусом 30%. За нашими спостереженнями провідні аптечні мережі вже знизили ціни на наші препарати із переліку та навіть здійснили переоцінку залишків відповідно до нової вартості", – поділилися у пресслужбі фармацевтичної компанії Farmak.

Загалом до ініціативи зі зниження цін на лікарські засоби доєдналася низка українських фармацевтичних компаній, серед яких Farmak, "Дарниця", "Артеріум", "Інтерхім", "Юрія-Фарм" та ін.

"До переліку МОЗ увійшли препарати ТМ "Артеріум", які застосовують для лікування серцево-судинних захворювань, інфекцій, запалень і для знеболення. Це ті препарати, які пацієнти обирають найчастіше, тому ми як надійний партнер держави забезпечуємо їх доступність для споживача", – коментує служба звʼязків з громадськістю "Артеріум".

Фармацевтична компанія "Дарниця" також офіційно підтвердила, що з 1 березня 2025 року ціни на їхню продукцію знизилися на 30%.

"Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб наші лікарські засоби відповідали найвищим стандартам якості, залишаючись при цьому доступними для всіх верств населення", – зауважив Василь Губарець, директор з корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Дарниця".

Видання зазначає, що зниження цін дійсно є на ринку, хоча його масштаби можуть відрізнятися залежно від аптеки та конкретного препарату. Водночас вартість ліків іноземного виробництва залишається без змін.