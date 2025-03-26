Зеленський підписав закон про посилення контролю за БАДами та харчовими добавками

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює контроль за обігом харчових добавок та біологічно активних добавок (БАДів). Цей закон спрямований на захист здоров'я споживачів та запобігання введенню їх в оману щодо складу та властивостей цих продуктів.

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Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Законом встановлюється нове поняття дієтичної добавки, яка визначається як "харчовий продукт, що призначений для споживання в невеликих визначених кількостях як доповнення до звичайного раціону", окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами; є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом.

Також Закон надає Міністерству охорони здоров’я право затверджувати перелік вітамінів, мінеральних речовин, а також визначати їхні максимально допустимі дози, дозволені до застосування у дієтичних добавках.

Документ також передбачає посилення відповідальності за виробництво та продаж харчових добавок, що не відповідають законодавчим вимогам. Дієтичні добавки мають реалізовуватись дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожих формах рідин та/або порошків.

Закон також усуває можливість реєстрації ліків під виглядом БАДів, що знижує ризики для здоров'я споживачів.

Контроль за виробництвом та обігом БАДів

В червні минулого року Уряд розробив законопроєкт, який усуне прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок). Це одна з вимог інтеграції українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, є непоодинокі випадки, коли під виглядом БАДів реєструються лікарські засоби. Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоровʼя людей.

Серед порушень, що становлять загрозу для здоров’я, можуть бути:

наявність в харчових доповнювачах активних фармацевтичних інгредієнтів, у тому числі рецептурних, які можна використовувати виключно для виготовлення лікарських засобів;

відсутність у складі харчового доповнювача заявлених поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин) або інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом;

невідповідність маркування харчових доповнювачів встановленим вимогам, зокрема зазначення, що вони мають лікувальний ефект.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні подешевшала низка лікарських засобів. Це рішення ухвалили провідні українські виробники ліків, підтримавши ініціативу президента Володимира Зеленського та рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про заходи щодо доступності лікарських засобів для українців.