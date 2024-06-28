В Україні посилять контроль за виробництвом та обігом харчових добавок

Уряд розробив законопроєкт, який після ухвалення Верховною Радою усуне прогалини в законодавстві щодо контролю за виробництвом і обігом харчових доповнювачів (дієтичних добавок). Це одна з вимог інтеграції українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що 28 червня Уряд підтримав важливий законопроект, мета якого — убезпечити громадян.

Чудодійні ліки

"Біологічно активні добавки — це не чудодійні ліки проти усіх хвороб. Їх призначення є допоміжним. Відповідно, є значні відмінності регулювання їх обігу від обігу лікарських засобів", - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він зауважив, що наразі є непоодинокі випадки, коли під виглядом БАДів реєструються лікарські засоби. Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоровʼя людей.

"Тому маємо усунути наявні законодавчі прогалини, аби реєстрація та обіг і лікарських засобів, які проходять клінічні випробування й мають доведену ефективність, і біологічно активних добавок, які такої підтвердженої ефективності не мають, був чітко урегульований і жодні маніпуляції не були можливі. Купуючи той чи інший препарат, людина повинна чітко розуміти, що саме вона купує", - наголосив Ляшко.

Лікарські засоби реалізовують під виглядом харчових добавок

Попри те, що сьогодні законодавство регулює обіг харчових доповнювачів на ринку України, система державного контролю потребує вдосконалення.

Через наявні прогалини недобросовісні суб’єкти господарювання припускаються зловживань, зокрема не здійснюють реєстрацію лікарських засобів та реалізовують їх під виглядом харчових доповнювачів (дієтичних добавок).

Серед порушень, що становлять загрозу для здоров’я, можуть бути:

наявність в харчових доповнювачах активних фармацевтичних інгредієнтів, у тому числі рецептурних, які можна використовувати виключно для виготовлення лікарських засобів;

відсутність у складі харчового доповнювача заявлених поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин) або інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом;

невідповідність маркування харчових доповнювачів встановленим вимогам, зокрема зазначення, що вони мають лікувальний ефект.

Що зміниться

Як підкреслюють в МОЗ, проєкт закону визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також вимог до речовин, що можуть використовуватися для їхнього виробництва: вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом.

Вона також дозволяє МОЗ затвердити перелік таких речовин і максимально допустимі дози, дозволені до застосування у харчових доповнювачах. Також документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, що не відповідають вимогам законодавства.

Крім того, встановлюється процедура надання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, ведення переліку таких повідомлень і розміщення їх на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.

Зауважимо, харчові доповнювачі (оновлена відповідно до вимог директив ЄС назва "дієтичних добавок") споживають додатково до звичайного раціону, окремо або в комбінації з іншими продуктами. Вони реалізуються у формі капсул, пастилок, пігулок та саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування тощо.

Зауважимо, у 2021 році майже кожна п’ята українська родина не могла придбати необхідні ліки і медвироби через їх високу вартість, що негативно впливало на стан здоров’я українців. Ризики реалізації на ринку України неякісних, фальсифікованих ліків збільшились, адже наразі більшість імпортерів ліків до України працює без ліцензій, хоча їхня частка помітно зменшилася за час війни.

Також в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.