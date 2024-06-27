Аптечні продажі в Україні зросли на 13,87%: що купують українці

Аптечні продажі в Україні за січень-травень 2024 року зросли на 13,87% у грошовому виразі (порівняно з аналогічним періодом 2023 року), досягнувши 80,159 млрд грн. Однак, у натуральному виразі продажі скоротилися на 4,2%, склавши 491,363 млн упаковок.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 163,14 грн, що на 18,86% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Продажі лікарських засобів також зросли на 13,72%, до 62,827 млрд грн, але кількість проданих упаковок зменшилася на 4,45%, до 345,722 млн упаковок. Середньозважена роздрібна ціна ліків у січні-травні 2024 року становила 181,73 грн за одиницю товару, що на 19% більше, ніж роком раніше.

Найбільшу динаміку в грошовому виразі продемонстрували аптечні продажі лікувальної косметики, які зросли на 20,72%, до майже 2,035 млрд грн. У натуральному виразі продажі цього сегменту зросли на 10,87%, до 11,483 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті склала 177,2 грн, що на 8,88% вище, ніж минулого року.

Також зростання показали продажі БАДів, які в грошовому виразі зросли на 20%, до 8,514 млрд грн, хоча в натуральному виразі зростання було незначним – лише на 0,97%, до 43,208 млн упаковок.

В Україні планують заборонити порівнювати ціни на ліки

У травні з'явилася інформація про те, що Кабінет міністрів планує заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів. Споживачі залишаться без актуальної інформації про наявність, ціни та знижки на ліки в аптечних мережах.

Зазначається, що фактично законопроєкт унеможливить використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

У Всеукраїнській Раді захисту прав та безпеки пацієнтів занепокоєні такою ситуацією, оскільки понад 30% покупок в аптеках здійснюються за допомогою маркетплейсів. При цьому, самі аптеки заохочують бронювання онлайн зі знижками, середній розмір яких –15%, що є суттєвою економією обмежених бюджетів українських родин.

Згодом уряд вирішив направити на доопрацювання постанову про діяльність онлайн-сервісів порівняння цін на ліки.

Зауважимо, у 2021 році майже кожна п’ята українська родина не могла придбати необхідні ліки і медвироби через їх високу вартість, що негативно впливало на стан здоров’я українців. Ризики реалізації на ринку України неякісних, фальсифікованих ліків збільшились, адже наразі більшість імпортерів ліків до України працює без ліцензій, хоча їхня частка помітно зменшилася за час війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com