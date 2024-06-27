Аптечные продажи в Украине выросли на 13,87%: что покупают украинцы

Аптечные продажи в Украине за январь-май 2024 выросли на 13,87% в денежном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), достигнув 80,159 млрд грн. Однако в натуральном выражении продажи сократились на 4,2%, составив 491,363 млн упаковок.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины за этот период составила 163,14 грн., что на 18,86% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Продажи лекарственных средств также выросли на 13,72%, до 62,827 млрд грн, но количество проданных упаковок уменьшилось на 4,45%, до 345,722 млн упаковок. Средневзвешенная розничная цена лекарства в январе-мае 2024 года составила 181,73 грн за единицу товара, что на 19% больше, чем годом ранее.

Наибольшую динамику в денежном выражении продемонстрировали выросшие на 20,72% аптечные продажи лечебной косметики до почти 2,035 млрд грн. В натуральном выражении продажи этого сегмента выросли на 10,87%, до 11,483 млн. упаковок. Средневзвешенная цена в этом сегменте составила 177,2 грн, что на 8,88% выше прошлогоднего.

Также рост показали продажи БАДов, выросшие в денежном выражении на 20%, до 8,514 млрд грн, хотя в натуральном выражении рост был незначительным – лишь на 0,97%, до 43,208 млн упаковок.

В Украине планируют запретить сравнивать цены на лекарства

В мае появилась информация о том, что Кабинет Министров планирует запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов. Потребители останутся без актуальной информации о наличии, ценах и скидках на лекарства в аптечных сетях.

Отмечается, что фактически законопроект предотвратит использование субъектами хозяйствования, имеющих лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

Во Всеукраинском Совете защиты прав и безопасности пациентов обеспокоены такой ситуацией, поскольку более 30% покупок в аптеках совершаются с помощью маркетплейсов. При этом сами аптеки поощряют онлайн бронирование со скидками, средний размер которых –15%, что является существенной экономией ограниченных бюджетов украинских семей.

Впоследствии правительство решило направить на доработку постановление о деятельности онлайн-сервисов сравнения цен на лекарства.

Заметим, в 2021 году году почти каждая пятая украинская семья не могла приобрести необходимые лекарства и медизделия из-за их высокой стоимости, что негативно влияло на состояние здоровья украинцев. Риски реализации на рынке Украины некачественных, фальсифицированных лекарств увеличились, ведь большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий, хотя их доля заметно уменьшилась за время войны.

Источник фото: ua.depositphotos.com