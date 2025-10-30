Украинские кондитеры экспортировали $660 млн. продукции за 9 месяцев 2025 года.

Украинские кондитерские производители по итогам января-сентября 2025 года экспортировали 214 тыс. тонн продукции на сумму $660 млн, что на 17,6% больше в объеме и на 29,2% больше в денежном эквиваленте, чем за аналогичный период 2024 года.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения ассоциации "Укркондпром" Александра Балдынюка.

По его словам, около 40% кондитерской продукции идет на экспорт, основные рынки — страны Европы: Румыния, Польша, Молдова, Германия, Латвия и Литва. В то же время, Украина импортирует преимущественно какао-сырье, жиры и ароматизаторы.

Торговый баланс отрасли за 9 месяцев 2025 г. положительный: экспорт составил $660 млн, а импорт — $338 млн, что значительно превышает показатели прошлого года ($511 млн и $298 млн соответственно). Средняя стоимость 1 тонны экспорта кондитерских изделий составляет $3084, что на четверть больше довоенного в 2021 году.

Балдынюк отметил, что в Украине работают 700–800 кондитерских компаний, удовлетворяющих 85–90% внутреннего спроса. из-за войны производство сократилось почти на треть, 20% предприятий пострадали или были закрыты.

В то же время в течение 2023-2025 годов отрасль возобновилась, и большинство производственных мощностей сохранено, хотя загруженность оставляет желать лучшего из-за падения покупательной способности населения.

Эксперт также напомнил, что развитие экспорта стало возможным благодаря отмене пошлин при экспорте в ЕС в 2016 году.

"Мы платили пошлины в 40-45% при экспорте в ЕС, а они - 5-10% пошлины при поставках в Украину. Это было не совсем справедливо. В то время мы экспортировали в ЕС ориентировочно 20 тыс. тонн в год. После подписания соглашения об ассоциации с ЕС экспорт кондитерских изделий превысил 100 тыс. тонн. Мы превысили 100 тыс. тонн. 5-6 раз", - сказал Балдынюк.

Что касается перспектив 2026 года, он отметил: кондитерские предприятия должны наращивать экспорт, ведь внутренний рынок не развивается. «Люди покупают по две конфеты в магазине, потому что они подорожали. Кондитеры не выживут, если не будут экспортировать», - резюмировал президент "Укркондпрома".

Добавим, что отрасль кондитерских изделий в Украине испытывает такие же проблемы, что и другие бизнесы во времена полномасштабной войны. Впрочем, есть и дополнительные детали, присущие именно этой сфере - из-за полугодовых протестов польских перевозчиков был испорчен новогодний "высокий сезон", что значительно повлияло на общие показатели.