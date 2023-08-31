У Дніпрі виставили на продаж кондитерську фабрику АВК

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон у системі "Prozorro.Продажі" право вимоги за кредитним договором, що укладений з Промінвестбанком. Як повідомляє ФГВ, забезпеченням за кредитом виступає нерухомість та устаткування кондитерського виробництва на вулиці Журналістів у Дніпрі (там розташована фабрика АВК).

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Йдеться про адміністративно-побутовий корпус площею 6,45 тисячі квадратних метрів, трансформаторну підстанцію і головний корпус площею 29,2 тисячі квадратних метрів, холодильно-компресорну будівлю загальною площею 1,7 тисячі квадратних метрів, приміщення підготовчого відділення загальною площею 453 квадратних метрів.

Також до складу заставного майна входять вагові, склад, градирні, масложироуловлювач, електро- та автонавантажувачі, обладнання харчової промисловості у різному технічному стані та інше рухоме та нерухоме майно.

Початкова ціна лоту GL16N024759 – 4,386 мільярда гривенб, що відповідає загальній заборгованості за кредитом. Торги відбудуться за "голландською" моделлю аукціону, яка передбачає поетапне зниження ціни із підвищенням ставок після того як один із учасників зупинить зниження.

Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитом, громадян РФ та її юросіб, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Позичальником вказано юрособу-виробника шоколаду з окупованого нині Маріуполя Донецької області. Очевидно, йдеться про ПрАТ "АВК". Воно ще до війни, у липні 2021 року, було визнене банкрутом, хоча в листопаді того ж року, як повідомляли ЗМІ, це рішення було скасоване.

Про те ж, що саму фабрику в Дніпрі Промінвестбанк відсудив у цієї компанії у погашення кредиту, повідомлялося ще в січні 2019 року, однак вона так у власність фінустанови і не перейшла.

Хоча ФГВ вказує, що цей лот виставляється на продаж уперше, йдеться саме про продаж кредиту із фабрикою у забезпеченні. Однак саме підприємство до цього багато разів безуспішно намагалися продати як предмет іпотеки через Систему електронних торгів арештованим майном.

Більш того, на 20 вересня 2023 року, тобто через п'ять днів після анонсованого ФГВ аукціону, призначено чергові такі торги на СЕТАМ. Стартова ціна фабрики на них визначена в сумі всього 68 мільйонів гривень. Предметом торгів вказано ті ж самі об'єкти, що виступають заставою по кредиту, який продає ФГВ.