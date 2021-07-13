Кондитерскую компанию "АВК" суд признал банкротом

Хозяйственный суд Донецкой области признал ЗАО "АВК" банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия.

Об этом со ссылкой на постановление суда сообщает Finbalance.

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В частности, суд констатировал, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов".

Также "АВК" имеет низкую обеспеченность собственными деньгами, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности. А также отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.

"Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом", — говорится в постановлении хозсуда.

Известно, что "АВК" имеет ряд долгов. В 2020 году Верховный Суд внес изменения в реестр требований кредиторов компании. Так, Всеукраинскому банку развития "АВК" должна 291,3 млн грн, Райффайзен Банку — 356,7 млн грн, Проминвестбанку — 1,34 млрд грн, Сбербанку — 1,2 млрд грн.

Кроме того, "АВК" имеет ряд кредитов, выданных под залог: Всеукраинскому банку развития — 199,5 млн грн, Райффайзен Банку — 42,5 млн грн, Проминвестбанку — 48,93 млн грн, Сбербанку — 442,3 млн грн.

Напомним, производство по делу о банкротстве ЧАО "АВК" (город Мариуполь) было открыто в 2016 году. Отмечается, что ранее Сбербанк отсудил у группы "АВК" кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.

Сейчас на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр с общей стартовой стоимостью 120,7 млн грн.

Как сообщалось, ранее Хозяйственный суд Донецкой области отсрочил до 13 декабря 2019 года передачу кондитерской фабрики "АВК" в Днепре Проминвестбанку.

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Перед этим Проминвестбанк, который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 млрд грн. Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики "АВК", а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

Как известно, компании "АВК" принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла). Общее количество сотрудников — 3500 человек.

До 2014 года 70% доходов "АВК" приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.

В июне 2020 года стало известно, что компания "АВК" запустила новую кондитерскую фабрику в пригороде Днепра.