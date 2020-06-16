Крупный бизнес 1 час назад

Компания "АВК" поcтроила новую кондитерскую фабрику возле Днепра

Мощность производственных линий позволяет выпускать 1800 т продукции в месяц

Флаг компании "АВК". Фото: из открытых источников Флаг компании "АВК". Фото: из открытых источников
Флаг компании "АВК". Фото: из открытых источников

Компания "АВК" запустила новую кондитерскую фабрику в пригороде Днепра.

Об этом заявил владелец компании Владимир Авраменко, сообщает LIGA.net.

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"Спустя 50 лет, наконец-то построили современную [фабрику]. Пора пришла", — отметил он.

При этом инвестиции в проект Авраменко не озвучил.

В пресс-службе "АВК" агентству уточнили, что новые производственные мощности находятся за пределами Днепра, в поселке Слобожанское по адресу Шоколадная, 8.

Площадь объекта — 10 тысяч квадратных метров, а мощность производственных линий позволяет выпускать 1800 т продукции в месяц.

Как предполагается, в перспективе тут также оборудуют офисные помещения, отдельный склад для хранения сырья и склад готовой продукции.

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Указано, что новое производство рассчитано на 240 рабочих мест.

При этом Авраменко уточнил, что старая фабрика не функционирует.

Напомним, Проминвестбанк отсудил фабрику "АВК" в Днепре в декабре 2018 года. Суд отложил ее передачу банку до конца 2019 года. Это — последний производственный актив кондитерского бизнеса Авраменко. Еще 2 фабрики отсудил Сбербанк Украина — "дочка" тоже российского госбанка.

В январе 2020 года кондитерскую фабрику "АВК" в Днепре выставили на продажу.

Ранее сообщалось, что российская кондитерская компания "Рот Фронт" и кондитерская корпорация Roshen в Европейском суде оспаривают право на этикетку для конфет "Ромашка".

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