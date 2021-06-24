"90-е не закончились": СЕО кондитерской компании "АВК" заявил об обысках на предприятии

Дзержинский районный суд Кривого Рога выдал 33 постановления на проведение обысков и аресты счетов кондитерской компании "АВК". Следственные действия на пять дней парализовали работу предприятия.

Об этом заявил основатель и СЕО компании "АВК Конфекшинэри" Владимир Авраменко в Facebook. По его словам, постановления суда были выданы без дополнительных проверок.

"На прошлой неделе я узнал, что 90-е не закончились. Оказалось, что по сфабрикованному Днепропетровской областной прокуратурой уголовному делу судья Дзержинского районного суда города Кривой Рог Литвиненко Н.А. (для справки — производство АВК Конфекшинэри находится в Днепропетровской области, пгт Слобожанское), без дополнительных проверок, вслепую, выдал 33 постановления на проведение обысков, аресты счетов предприятия, на котором работает 1000 людей и которое занимается запуском инновационных продуктов, осуществляет экспортные отгрузки в 70 стран мира и отчисляет в бюджет огромные налоги", — заявил он.

По словам Авраменко, к следственным действиям были привлечены десятки вооруженных людей, а работа предприятия была остановлена на пять дней.

По мнению СЕО компании, судья выдал процессуальные документы необоснованно, поэтому от лица компании на него была подана жалоба в Высший совет правосудия. Также, как отметил Авраменко, поданы были заявления в Государственное бюро расследований в отношении прокурора и следователя в этом производстве.

Для справки: компания "АВК" была основана в 1991 году, и сейчас специализируется на выпуске кондитерских изделий, мультизлаковых снэков и растительного мяса. Компании принадлежат торговые марки "Королевский Шарм", "Труфалье", "Гулливер", "Мажор", "Kresko", "BRUNCH", "DREAMEAT" и другие.

Ранее на основании постановления суда был наложен арест на корпоративные права сети Glusco. По данным Государственной фискальной службы, группа компаний организовала незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся АЗС на общую сумму более 700 млн гривен.