В Днепре выставили на продажу кондитерскую фабрику АВК

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" право требования по кредитному договору, заключенному с Проминвестбанком. Как сообщает ФГВ, обеспечением по кредиту выступает недвижимость и оборудование кондитерского производства на улице Журналистов в Днепре (там расположена фабрика АВК).

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Речь идет об административно-бытовом корпусе площадью 6,45 тысячи квадратных метров, трансформаторной подстанции и главном корпусе площадью 29,2 тысячи квадратных метров, холодильно-компрессорном здании общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров, помещении подготовительного отделения общей площадью 453 квадратных метра.

Также в состав залогового имущества входят весовые, склад, градирни, масложироуловитель, электро- и автопогрузчики, оборудование пищевой промышленности в разном техническом состоянии и другое движимое и недвижимое имущество.

Начальная цена лота GL16N024759 – 4,386 миллиарда гривен, что соответствует общей задолженности по кредиту. Торги состоятся по "голландской" модели аукциона, которая предполагает поэтапное снижение цены с повышением ставок после того, как один из участников остановит снижение.

Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, граждан РФ и ее юрлиц, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

Заемщиком указано юрлицо-производитель шоколада из оккупированного ныне Мариуполя Донецкой области. Очевидно, речь идет о ЧАО "АВК". Оно еще до войны, в июле 2021 года, было признано банкротом, хотя в ноябре того же года, как сообщали СМИ, это решение было отменено.

О том, что саму фабрику в Днепре Проминвестбанк отсудил у этой компании в погашение кредита, сообщалось еще в январе 2019 года, однако она так в собственность финучреждения и не перешла.

Хотя ФГВ указывает, что этот лот выставляется на продажу впервые, речь идет именно о продаже кредита с фабрикой в обеспечении. Однако само предприятие до этого много раз безуспешно пыталось продать как предмет ипотеки через Систему электронных торгов арестованным имуществом.

Более того, на 20 сентября 2023 года, то есть через пять дней после анонсированного ФГО аукциона, назначены очередные такие торги на СЕТАМ. Стартовая цена фабрики на них определена в сумме всего 68 миллионов гривен. Предметом же торгов указаны те же объекты, которые выступают залогом по кредиту, который продает ФГВ.