Компенсация за приобретенную технику: за сентябрь аграрии получат около 150 млн грн

Около 150 млн грн компенсации от государства получат агропроизводители, которые приобрели в сентябре текущего года сельхозтехнику и оборудование украинского производства. Приказ о выделении средств для переполненных их покупателям уполномоченных банков Министерство экономики подписало 24 октября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что средства будут направлены в 25 уполномоченных банков по заявкам покупателей, поступивших в сентябре. Наибольшие суммы компенсации получат покупатели техники через ПриватБанк (более 52 млн грн), Ощадбанк (31,8 млн грн) и ПроКредит Банк (15 млн грн).

Сколько денег получили аграрии с момента старта программы

Всего за время существования программы аграриям начислено (включая нынешний приказ) более 395 млн грн:

за апрель – 220 тыс. грн;

за май – 18,6 млн грн;

за июнь — 66,4 млн грн;

за июль — 61,5 млн грн;

за август — 98,5 млн грн;

за сентябрь — 149,98 млн грн.

Участие в программе приняло более 1700 аграриев, которые приобрели украинскую технику на сумму почти 1,9 млрд грн.

Где подали заявок больше всего

Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование подали в следующих областях:

Одесской — 178;

Кировоградской — 170;

Полтавской — 157;

Николаевской — 148;

Черкасской — 135;

Винницкой — 120.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что таким образом страна стимулирует спрос на отечественный продукт.

"Сейчас в реестре уже 133 производителя и почти 11,8 тысячи единиц техники и оборудования. Мы надеемся, что их будет становиться больше", — говорится в ее сообщении.

О программе компенсации за приобретение техники украинского производства

Государственная программа компенсации агропроизводителям за приобретение техники и оборудования украинского производства – важная составляющая политики "Сделано в Украине". Программа помогает аграриям обновлять парк техники на выгодных условиях, а отрасль украинского машиностроения получает дополнительный стимул для развития.

Получить компенсацию могут агропроизводители, купившие технику и оборудование из Перечня на сайте Минэкономики. Для этого им нужно подать в уполномоченный банк заявку и документы, подтверждающие покупку.

Важное условие: право на компенсацию аграрий получит, если в стоимости товаров, реализуемых им за год, не менее 75% — стоимости товаров собственного производства.

Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обратиться в Минэкономики по официальной электронной почте — [email protected]. Заявка должна быть подана в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих установить личность руководителя или уполномоченного лица.

Список техники и оборудования регулярно обновляется после проверки локализации производства. Уровень локализации должен превышать 60% (40-45% для тракторов, комбайнов, спецтехники и т.п.). Соответствие производителей устанавливается согласно критериям, указанным в Постановлении Кабинета министров от 1 марта 2017 г. № 130 (с изменениями).

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.

Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.